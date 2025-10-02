Aranda contará con plazas públicas de convalecencia para sus mayores El procurador socialista, Luis Briones ha explicado que la iniciativa fue registrada hace más de 11 meses y en ella se solicitaba la creación de estas plazas para el año 2024

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León ha aprobado por unanimidad la Proposición No de Ley (PNL) socialista donde se instaba a la Junta a adoptar las decisiones que fueran necesarias se creen plazas públicas de Atención Residencial con Cuidados Sociales y Sanitarios para personas en situación de Convalecencia en la ciudad de Aranda de Duero.

El procurador socialista, Luis Briones, ha explicado que la iniciativa fue registrada hace más de 11 meses. La iniciativa solicitaba la creación de estas plazas para el año 2024. Por esta razón, el Grupo Socialista aceptó la enmienda del Partido Popular para que la fecha de ejecución se fije en el primer trimestre de 2026.

Briones ha subrayado la necesidad de este servicio en una ciudad de más de 33.000 habitantes, cuya población asciende a más de 55.000 si se suma la comarca. «Esta población cada vez está más envejecida y, por tanto, necesitará más cuidados. Tenemos que dar respuesta a las necesidades de estos pacientes para que su recuperación sea la mejor posible», ha argumentado.

También ha lamentado la falta de estas plazas en la ciudad: «No podemos permitir que Aranda no cuente con ninguna plaza para este servicio y que haya una diferencia entre pacientes dentro de Castilla y León».

Al texto de la PNL también se le ha incorporado una propuesta de adición de Vox. Esta enmienda solicita la elaboración, en un plazo de 90 días, de un mapa de necesidades de plazas de convalecencia en Aranda y su Comarca. Dicho mapa debe incluir: un inventario de recursos públicos y concertados existentes, la brecha de acceso al servicio y una propuesta de dimensionamiento óptimo por niveles de convalecencia médica, rehabilitación y cuidados paliativos.

