Pasarela peatonal sobre el río Duero en Aranda. BC

Aranda cortará la pasarela sobre el Duero para evitar que la gente se lance al agua en fiestas

Es una de las decisiones tomadas en la Junta de Seguridad Local, junto con intensificar la vigilancia en la zona para evitar posibles percances

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:33

El Ayuntamiento de Aranda procederá a cortar la pasarela peatonal sobre el río Duero en la jornada del sábado para evitar que los jóvenes se lancen al agua desde ella después del cañonazo que abre las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Viñas. Desde hace años, se ha convertido en habitual que chavales se acerquen hasta el río a bañarse o lanzarse al agua desde la pasarela roja que se encuentra en las inmediaciones de 'El Barriles'.

Por ello, se va a cortar esa vía y también se intensificará la vigilancia en la zona para evitar posibles percances. Así se ha acordado en el transcurso de la Junta de Seguridad Local celebrada en la capital ribereña para definir el dispositivo que se pondrá en marcha con motivo de las fiestas que se desarrollarán desde el 12 al 21 de septiembre.

La reunión ha estado copresidida por el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente y el alcalde de Aranda, Antonio Linaje, con la participación de representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y servicios sanitarios.

Asimismo, se apostará durante las celebraciones por reforzar la seguridad privada en la zona del recinto ferial, donde el pasado año hubo actos vandálicos que provocaron el destrozo de los baños públicos. Además, se procederá al aumento de efectivos de Policía Local, Nacional y Bomberos durante las jornadas festivas. Por otra parte, se potenciarán los denominado puntos violeta, el principal se situará en la zona de Aranda Río, en el parque de la Isla, donde se concentrarán parte importante de las actuaciones.

