La Bulale & Lana Nova ganan el Concurso 'Música Tradicional para Nuevas Músicas' La cita está organizada por la Fundación Lola Pérez Rivera y el Ayuntamiento de Aranda

Susana Gutiérrez Burgos Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:51

El dúo de folklore urbano La Bulale & Lana Nova, integrado por Marta Monreal y Juan Reguera, han ganado II Concurso de Composición «Música Tradicional para Nuevas Músicas», convocado por la Fundación Lola Pérez Rivera, en colaboración con el Ayuntamiento de Aranda de Duero. Un certamen que tiene como objetivo difundir y poner en valor la música tradicional como fuente de inspiración entre los músicos actuales.

La Bulale & Lana Nova se alzaron con el primer premio, dotado con 2.000 euros, con su composición 'Mira que te mira', basada en la canción popular 'Mira que te mira el pueblo', que los participantes de esta segunda edición del concurso debían utilizar como base para sus nuevas composiciones.

El segundo clasificado, con 1.500 euros de premio, fue Alberto Abad González con su tema 'El reloj', mientras que Elena García Herrero, con la canción 'Mira que te mira', obtuvo el tercer puesto, dotado con 1.000 euros.

El palmarés se completó con Ana Gutiérrez García y su tema 'Mira que te mira', José Félix Esteban Iglesias, con 'Mira que te mira el pueblo (Proyecto Perli)', y Pedro Luis León García Sexto, autor de 'Riau', que se clasificaron en 4º, 5º y 6º lugar, respectivamente, obteniendo cada uno de ellos un premio de 300 euros.

El Concurso de Composición puso el broche de oro a las III Jornadas Prácticas 'Bailes y danzas tradicionales: fuente viva de nuevas creaciones', que reunieron durante dos días en el Auditorio Ibercaja de esta localidad a cerca de un centenar de músicos, investigadores y profesionales del sector.

Estas sesiones tuvieron como finalidad analizar las formas, ritmos, estructuras y funciones de estas músicas dentro del contexto festivo y comunitario y cómo han servido, y continúan sirviendo, como fuente de inspiración y herramienta compositiva en la creación de nuevos géneros y estilos contemporáneos.