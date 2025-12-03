El ciclo 'Música, Imagen y Palabra' llega a Aranda con el recital '13 sonetos y una sirena', de Daniel Pérez La propuesta diseñada por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y el Ayuntamiento esta prógramada para el martes 9 de diciembre

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y el Ayuntamiento de Aranda de Duero organizan en la Casa de Cultura arandina el martes, 9 de diciembre, a las 19:30 horas, y dentro del ciclo cultural 'Música, Imagen y Palabra' , el recital poético '13 sonetos y una sirena', un concierto para voz y guitarra con música y letra del compositor y dramaturgo zamorano Daniel Pérez. Este recital presenta la originalidad de recurrir a la fórmula del uso del soneto en las estrofas, composición poética poco frecuente en la letra de las canciones, pero de larga tradición en la literatura en lengua española, donde ha sido empleado con frecuencia.

Los 13 sonetos hablan del sentimiento amoroso desde distintas perspectivas, aunque como ocurre con el arte en general, van más allá del aspecto puramente emocional. Este recital quiere inspirarse en esa tradición poética y en la convicción de que es necesario defender el español como lengua de transmisión de cultura.

Daniel Pérez Fernández (Zamora 1956) estudió en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid y ha sido director del Teatro Principal de Zamora (1987-2022), ponente del máster de Gestión Teatral de la Universidad Complutense (Cursos 95-96/96-97), director del Centro de Producción Teatral de Castilla y León, director de los Cursos Europeos de Producción Teatral, y jurado en varias ediciones de los Premios literarios Fray Luis de León.

Encuentro 'Esenciales'

El Ayuntamiento y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua programan el jueves, 22 de enero, a las 19:30 horas, en el salón de actos Ibercaja la propuesta 'Esenciales', ciclo literario dirigido y presentado por el escritor y crítico literario José Ignacio García. Con esta iniciativa, se busca ofrecer a los lectores perfiles de nueve escritores de Castilla y León -uno por cada provincia- cuyo trabajo narrativo y poético les convierte en 'imprescindibles'. La dilatada y reconocida trayectoria, la madurez narrativa demostrada y el bagaje aportado a la etnografía y la cultura de la Comunidad son los argumentos que, en opinión de García, convierte a su selección en autores 'esenciales', independientemente de los premios obtenidos en sus respectivas trayectorias y del sello editorial en el que publiquen su trabajo.

Escritor, editor, crítico literario, antólogo, gestor cultural, José Ignacio García (San Sebastián, 1965) es autor de los libros de relatos 'Me cuesta tanto decir te quiero', 'Vidas insatisfechas', 'Entre el porvenir y la nada' (premio Miguel Delibes de Narrativa, 2009), 'La sonrisa del náufrago', 'El secreto de su nombre' (traducido al inglés), 'El cuento que quisiera escribir contigo', 'Algunas historias no sirven para escribir canciones de amor', 'La memoria de los crisantemos' y 'Donde siempre es invierno'. También es autor de la novela corta 'Mi vida, a tu nombre'. En su faceta de crítico literario se prodiga como conferenciante y colabora en esRadio, ABC y La Nueva Crónica de León. En abril de 2025 acaba de publicar la novela El vuelo de los delfines.

'Cabezones'

El Ayuntamiento y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organizan el viernes, 23 de enero, a las 19:30 horas, en el salón de actos Ibercaja, la proyección del cortometraje documental 'Cabezones', original del escritor y dramaturgo Luis Enrique Valdés y del actor Alberto Maceo, ambos cubanos exiliados en España y Alemania, respectivamente. El cortometraje, estrenado en abril de 2024 en el Teatro Zorrilla de Valladolid, pretende servir de reflexión en torno a su propia condición de exiliados. La proyección se prolongará con un coloquio, que contará con la intervención de Luis Enrique Valdés, director del documental.

'Cabezones' es una historia de resiliencia entre la España interior y Cuba, que documenta el viaje de ida y vuelta emprendido por el vallisoletano Nicolás Cabezón, fundador de la ferretería más famosa del centro de La Habana, 'Cabezón y Feíto', ubicada en la esquina de las calles Reina y Lealtad, conocida en la actualidad por muchos habaneros como 'La cubana'.