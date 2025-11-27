La empresa Norteña, Premio a las Buenas Prácticas del Club Excelencia en Gestión La compañía arandina tiene opciones en los CEPYME ya que ha sido declarada finalista en la categoría de Igualdad

La empresa Norteña se alzó anoche con el Premio a las Buenas Prácticas del Club Excelencia en Gestión, un galardón de carácter nacional que cumplía este año su octava edición. La empresa arandina se medía en la final con dos importantes rivales, la Fundación Capgemini, que competía con su proyecto de voluntariado, y Mercagranada SA, que presentaba un proyecto de separación de residuos al 80%.

Norteña ganó en la categoría Pyme con su proyecto 'Conciliación que impulsa resultados. La estrategia de personas', relacionada con la gestión de los recursos humanos. Su CEO, Jorge Bermejo, recogió anoche el galardón en el transcurso de un evento que tuvo lugar en el Auditorio Caja de Música del Palacio Cibeles de Madrid con la presencia de numerosas organizaciones públicas y privadas de España.

En su intervención, además de agradecer los galardones y considerar un honor haber luchado por el premio con las otras dos finalistas, Jorge Bermejo destacó que en Norteña lo primero ha sido siempre apostar por las personas. «Si queremos crecer necesitamos personas y muchas más personas», señaló, a la vez que explicó que en la empresa hay valores muy marcados sobre los que han construido un decálogo para la gestión de las personas y la conciliación en la compañía «y ahora vemos que somos una empresa atractiva para trabajar».

Asimismo aseguró que están consiguiendo retener talento, incluso en un área que antes se resentía de la falta de personal, como es la producción y señaló que su visión de futuro es «seguir mejorando», para terminar dando las gracias a «todo el equipo Norteña».

Premios CEPYME

Por otro lado, Norteña ha conocido recientemente que está finalista en los Premios CEPYME en la categoría de Igualdad. La de este año es la duodécima edición y la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas busca reconocer la excelencia de estas pequeñas empresas en distintas áreas. Los galardonados se desvelarán el próximo 3 de diciembre.