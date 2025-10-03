BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Cartel del documental 'The Unfixing'.

El Festival Internacional de cine de Aranda calienta motores con una proyección especial

El próximo 9 de octubre, en la Casa de la Cultura de Aranda de Duero se podrá ver el documental 'The Unfixing', dirigido por Nicole Betancourt que estará presente en la proyección

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:23

El Festival Internacional de Cine de Aranda comienza a calentar motores y lo hace con una propuesta cinematográfica de gran nivel. El próximo 9 de octubre a las 19:30 horas, en la Casa de la Cultura de Aranda de Duero con un precio de 3 euros, se proyectará como aperitivo del festival el largometraje documental 'The Unfixing', dirigido por la reconocida cineasta Nicole Betancourt, galardonada con un Premio Emmy y el Golden Spire Award. Tras su proyección, el público podrá conversar con la directora en un coloquio.

Tras estrenarse mundialmente en el prestigioso Ji.hlava International Documentary Film Festival y conquistar galardones como el Premio a Mejor Documental Internacional y el Premio a Mejor Fotografía en el Cerdanya Film Fest, así como el Premio del Público en el Vermont Film & Folklore Festival, 'The Unfixing' continúa brillando en festivales de Europa y América.

La película es una coproducción entre España y Estados Unidos de la productora gerundense Horizontal Films Media, rodada a lo largo de ocho años en Estados Unidos, España, México y República Dominicana, y cuya postproducción se ha llevado a cabo íntegramente en Barcelona.

Con una narrativa poética y profundamente personal, Betancourt narra cómo, tras un accidente de surf que desencadena una misteriosa enfermedad, inicia un viaje de transformación íntimo y a la vez universal. A través de animación artesanal, imágenes vérité y archivos familiares, la directora entrelaza su propio proceso de dolor y sanación con la ansiedad climática de sus hijas y una reflexión urgente sobre la relación entre la vulnerabilidad, el duelo y la esperanza en tiempos de crisis global.

Invitación al público

El director del Festival Internacional de Cine de Aranda, Antonio García Castro, anima a todos los amantes del cine a no perderse esta oportunidad única: «Es un privilegio contar con Nicole Betancourt en nuestra ciudad. 'The Unfixing' es mucho más que una película, es una experiencia sensorial y reflexiva que merece compartirse en comunidad. Invitamos a todos a acompañarnos el 9 de octubre y ser parte de esteencuentro tan especial».

