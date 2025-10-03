El Festival Internacional de cine de Aranda calienta motores con una proyección especial El próximo 9 de octubre, en la Casa de la Cultura de Aranda de Duero se podrá ver el documental 'The Unfixing', dirigido por Nicole Betancourt que estará presente en la proyección

El Festival Internacional de Cine de Aranda comienza a calentar motores y lo hace con una propuesta cinematográfica de gran nivel. El próximo 9 de octubre a las 19:30 horas, en la Casa de la Cultura de Aranda de Duero con un precio de 3 euros, se proyectará como aperitivo del festival el largometraje documental 'The Unfixing', dirigido por la reconocida cineasta Nicole Betancourt, galardonada con un Premio Emmy y el Golden Spire Award. Tras su proyección, el público podrá conversar con la directora en un coloquio.

Tras estrenarse mundialmente en el prestigioso Ji.hlava International Documentary Film Festival y conquistar galardones como el Premio a Mejor Documental Internacional y el Premio a Mejor Fotografía en el Cerdanya Film Fest, así como el Premio del Público en el Vermont Film & Folklore Festival, 'The Unfixing' continúa brillando en festivales de Europa y América.

La película es una coproducción entre España y Estados Unidos de la productora gerundense Horizontal Films Media, rodada a lo largo de ocho años en Estados Unidos, España, México y República Dominicana, y cuya postproducción se ha llevado a cabo íntegramente en Barcelona.

Con una narrativa poética y profundamente personal, Betancourt narra cómo, tras un accidente de surf que desencadena una misteriosa enfermedad, inicia un viaje de transformación íntimo y a la vez universal. A través de animación artesanal, imágenes vérité y archivos familiares, la directora entrelaza su propio proceso de dolor y sanación con la ansiedad climática de sus hijas y una reflexión urgente sobre la relación entre la vulnerabilidad, el duelo y la esperanza en tiempos de crisis global.

Invitación al público

El director del Festival Internacional de Cine de Aranda, Antonio García Castro, anima a todos los amantes del cine a no perderse esta oportunidad única: «Es un privilegio contar con Nicole Betancourt en nuestra ciudad. 'The Unfixing' es mucho más que una película, es una experiencia sensorial y reflexiva que merece compartirse en comunidad. Invitamos a todos a acompañarnos el 9 de octubre y ser parte de esteencuentro tan especial».