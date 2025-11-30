Golpes en el ring por una causa benéfica Miembros de tres gimnasios de Burgos se dan cita en Aranda para participar en el I Guanteo Solidario en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer

BURGOSconecta Burgos Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:05 Comenta Compartir

Éxito absoluto. Más de 50 púgiles de Burgos se dieron cita este sábado en Aranda de Duero para participar en el I Guanteo Soldiario organizado por el Fight Club Aranda.

Se trataba de una iniciativa impulsada con carácter benéfico, en la que todo el dinero recaudado se destinará a financiar la actividad de la delegación arandina de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Para ello, más de medio centenar de púgiles de los gimnasios Colliseum (Aranda), Xtreme (Burgos) y Élite (Burgos) se enfundaron sus guantes y se subieron al ring. En total, se llevaron a cabo 19 combates de kickboxing y uno de MMA femenino.

Y todo ello bajo la atenta mirada de un nutrido grupo de amantes de los deportes de contacto y amigos, que abarrotaron las instalaciones del gimnasio Colliseum.