Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 30 de noviembre
Imagen de uno de los combates. Raúl Rubio

Golpes en el ring por una causa benéfica

Miembros de tres gimnasios de Burgos se dan cita en Aranda para participar en el I Guanteo Solidario en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:05

Éxito absoluto. Más de 50 púgiles de Burgos se dieron cita este sábado en Aranda de Duero para participar en el I Guanteo Soldiario organizado por el Fight Club Aranda.

Se trataba de una iniciativa impulsada con carácter benéfico, en la que todo el dinero recaudado se destinará a financiar la actividad de la delegación arandina de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Para ello, más de medio centenar de púgiles de los gimnasios Colliseum (Aranda), Xtreme (Burgos) y Élite (Burgos) se enfundaron sus guantes y se subieron al ring. En total, se llevaron a cabo 19 combates de kickboxing y uno de MMA femenino.

Y todo ello bajo la atenta mirada de un nutrido grupo de amantes de los deportes de contacto y amigos, que abarrotaron las instalaciones del gimnasio Colliseum.

