El hospital de Aranda estrena un nuevo equipo de radiología digital telecomandada

El Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero ya tiene un nuevo equipo de Radiología Digital Telecomandada para el Servicio de Radiodiagnóstico, actualizando de esta manera el ya existente, según informaron este miércoles, 8 de octubre, fuentes del Complejo Asistencial de Burgos a través de un comunicado de prensa recogido por Ical.

Este avance, fruto de una pertinente reposición, permitirá a la población ribereña contar con un modelo de última generación que mejorará «de forma notable» la atención a los pacientes, tanto en duración de las pruebas, como en prestaciones, realizando estudios radiológicos con contraste, y exploraciones que precisen fluoroscopia y radiología convencional.

El nuevo modelo que se ha instalado es el COMBIDIAGNOST R90, de Philips, el cual ha requerido de una actuación completa, con un acondicionamiento específico de la sala. Este presenta varias ventajas respecto al antiguo equipo retirado como una exposimetría automática de siete cámaras, lo que permite una reducción de la dosis de radiación a los pacientes con alta calidad de la imagen.

Asimismo, destacaron que es un equipo versátil que permite realizar también radiografías convencionales y telemetría. En los estudios que requieran fluoroscopia reduce «muy significativamente» la dosis de radiación y mejora la calidad de la imagen. Se podrán realizar exploraciones a pacientes de mayor peso (carga dinámica de hasta 284 kilogramos).

El nuevo telemando dispone de una aplicación para el control de calidad y disminución de la tasa de rechazo de imágenes, así como para el análisis de datos relativos a los parámetros de exposición y dosis. De este modo, los pacientes que requieran de manera específica del uso de dicha sala, podrán realizarse las pruebas correspondientes en el propio centro, «recuperando así la normalidad al disponer de la asistencia completa en el Santos Reyes», concluyeron.

