Instalan una 'campana para la esperanza' en el hospital de Aranda Se ha instalado con el fin de que los pacientes la hagan sonar al término del tratamiento. Junto a ella hay escrito un mensaje de ánimo y esperanza

El Hospital Santos Reyes, de Aranda de Duero, ha dado un paso más en su compromiso con la humanización de la atención sanitaria, incorporando al Hospital de Día Oncohematológico la Campana de la Esperanza, un símbolo cargado de emoción y significado para pacientes y profesionales.

Esta iniciativa, realizada en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), tiene como objetivo celebrar el final de un tratamiento y transmitir un mensaje de fuerza y optimismo. De este modo, cada vez que un paciente completa su ciclo terapéutico, se hará sonar la campana, compartiendo con familiares, personal sanitario y otros pacientes un momento de esperanza y superación.

La instalación de la 'Campana de la Esperanza' forma parte del programa de Humanización del HSR, que busca acompañar a los pacientes, no solo en el ámbito clínico, sino también en el emocional, reforzando la importancia de la empatía y la celebración de los logros. La fotografía que ilustra esta acción, que incluye el mensaje 'Suena la campana, como el fluir constante del Duero, celebrando la fuerza, la esperanza y la valentía de quienes luchan por un futuro mejor', ha sido aportada, de forma desinteresada, por el artista Paco Santamaría, como muestra de apoyo y solidaridad.

