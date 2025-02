Martínez defiende que el PP nunca le pidió que dejara de ser presidenta de la Arandina

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Sábado, 8 de febrero 2025, 12:59 Comenta Compartir

Virginia Martínez defiende que el Partido Popular nunca le pidió que dejara de ser presidenta de la Arandina CF, ni antes ni después de asumir su cargo como concejala en el Ayuntamiento de la capital ribereña tras las elecciones de mayo de 2023. Así lo mantiene a través de un comunicado que responde al anuncio de expulsión del grupo municipal del PP en el Consistorio arandino y la petición de que devuelva su acta de concejala. «Lo que acordamos es que, personalmente, me había comprometido con los socios y la ciudad en general como presidenta del club y que no dejaría dicha responsabilidad antes de finalizar mi mandato, puesto que como siempre he defendido, mi tiempo en la Arandina iba a ser determinado. Muestra de ello es no presentarme a las recientes elecciones», explica Martínez en su comunicado.

En esa línea, recuerda que, una vez adquirida su condición como concejala, «si el PP hubiera considerado que alguna política aplicable a los ciudadanos se hubiera podido ver afectada, el grupo municipal o el propio partido me hubieran pedido que dejara mi función como presidenta, habría convocado elecciones en ese mismo momento». Petición que, insiste, «no se dio». Es más, la presencia en el palco de representantes del PP a nivel comarcal y local se convirtió en habitual en los partidos del equipo durante la campaña electoral y, posteriormente, en los partidos más relevantes, especialmente los vinculados a la Copa del Rey.

Sin embargo, a pesar de que ni el partido ni Martínez planteaban problema alguno en mantener ambos cargos, sí que ha habido escollos durante los últimos meses por la condición de Martínez de concejala del PP en el Ayuntamiento de Aranda y a la vez presidenta de la Arandina. Así lo constataba un informe, que determinaba la incompatibilidad de Virginia Martínez para votar el presupuesto de Aranda.

Visión confusa

La expresidenta de la Arandina lanza también un mensaje a la portavoz del Partido Popular, Cristina Valderas, quien anunció su expulsión y la restructuración del grupo municipal. Según Martínez, su visión puede «ser confusa» y lo achaca a «la cantidad de trabajo que acontece en el día a día» del grupo político, a la que suma «su dedicación laboral en la empresa privada y añadida toda la información relativa a la Arandina y a mi persona en los medios».

Al respecto, Virginia Martínez narra cómo, el pasado miércoles, fue llamada a una reunión a la sede del partido en Aranda, «en la que por primera vez se trataron las cuestiones relativas a mi persona», a pesar de que hacía tres meses y medio que ya se había anunciado en los medios de comunicación una primera expulsión que al final resultó fallida. En ese encuentro, el 5 de febrero, narra que participaron el presidente Comarcal, Alberto Rasero, la portavoz municipal y el edil José María Jimeno. «Cristina Valderas me expuso que iban a presentar un escrito en el Ayuntamiento, del que desconozco los términos».

Martínez alude a que en ese encuentro no estuvieron presentes los otros dos concejales del PP en el Consistorio arandino, Alfonso Sanz y Teresa Bermejo. Ediles que sí firman la restructuración del grupo municipal en un escrito registrado en el Ayuntamiento, del cual se han pedido aclaraciones, por motivos técnicos, ya que no se refiere en ningún momento a Martínez y a su situación. «Llevo cinco meses escuchando en los medios que se pretendía expulsarme del grupo municipal sin justificación alguna, sin que se me haya proporcionado ningún dato o argumento que lo respalde por parte de Cristina Valderas. Todo lo que sé es por la prensa».

En ningún momento, la edil se refiere a la posibilidad o no de abandonar el acta de concejala como le solicita Valderas, e insiste en su condición de militante. «Soy del Partido Popular por sus políticas y su forma de trabajar por el objetivo de querer dejar una ciudad mejor de la que se encontró en todos y cada uno d ellos municipios y ciudades», concluye.

Investigación a la exdirectiva de la Arandina

En sus comunicados públicos, ni el Partido Popular ni Virginia Martínez ponen el foco de atención en la situación que ha podido desencadenar la crisis. En concreto, las diligencias abiertas en el juzgado de instrucción número 1 de Aranda en las que Martínez está llamada como investigada tras una denuncia por administración desleal, apropiación indebida, estafa, amenazas, coacciones e impedimento del derecho de asociación, interpuesta por la Unión Arandina. Es más, el Ayuntamiento de Aranda ha denunciado ante la Fiscalía el contrato de patrocinio con la Arandina.

«Las circunstancias actuales, que el partido no entra a valorar, la han situado en un proceso judicial que ha derivado en un deterioro de imagen y en una serie de acontecimientos que afectan también a su labor como edil», es lo único a lo que alude el PP. Por su parte, Martínez no habla en su comunicado de su situación judicial.