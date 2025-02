Las mellizas de Burgos que llevaron su apuesta por una empresa rural hasta la televisión nacional

Aythami Pérez Miguel Burgos Lunes, 24 de febrero 2025, 07:18 Comenta Compartir

Hace unas semanas, en el bar de Torresandino, un pueblo de Burgos, se juntó un grupo de gente para ver la tele, como esas grandes ocasiones en las que amigos y familia se reúnen para disfrutar de un evento especial. Porque así lo merecía la ocasión. Ese sábado salían en el programa Atrapa un millón las mellizas de Torresandino.

Ellas son Estefanía y Raquel Camarero Briones, dos mujeres que este 2025 cumplirán 37 años y cuyas vidas son intrínsecas al medio rural burgalés. De hecho, su participación en este programa se debe a que buscaban ayuda para seguir desarrollando una empresa en el medio rural burgalés. La empresa se llama Naturfera y tiene su sede en Torresandino.

¿Qué es Naturfera? ¿Qué pasa con las lombrices?

Raquel es la propietaria de Naturfera, empresa dedicada a elaborar humus de lombriz. Ahora, además del humus vende productos enfocados a la huerta urbana a través de su tienda online. Ella se formó de manera autodidacta y sigue haciéndolo, el reciclaje es continuo en esta materia. No estudió nada relacionado con esta materia, pero quería realizar un proyecto vinculado con la naturaleza en su pueblo.

Ampliar Raquel muestra la tierra con lombrices que fabrican el humus. Naturfera

Reconoce que ha ido avanzando «muy poco a poco». Al principio lo combinaba con otros trabajos, pero en 2022 se lanzó a ello en exclusividad porque Naturfera ya lo exigía. «Ahora estamos ampliando la planta de producción, tenemos como un cuarto de lo que va a ser».

Habla en plural porque el apoyo de su familia está siendo fundamental. Ahora está ella sola en la empresa, pero la idea es poder invertir, crear una sociedad limitada y que entre otro familiar a trabajar con ella. «Ahora lo que recibo es mucha ayuda de mi familia. Es un crecimiento muy orgánico. Estoy primero a que el producto guste, funcione, que la forma de producirlo sea lo más eficiente posible. Vamos despacito, pero creciendo», reconoce.

Llega Estefanía con la idea

Y ahí, en ese apoyo incondicional de su familia y en esa necesidad de invertir, es cuando llegó su hermana, la otra parte de las mellizas de Torresandino, con una idea. Fue Estefanía la que un día llegó a casa, puso la tele, estaba el programa Atrapa un millón y pensó: «No estaría mal ir aquí para que se dieran a conocer las lombrices y si, además, nos llevamos un dinero, mejor que mejor». Cuando hablan de las lombrices, así en familia, se refieren a Naturfera, claro.

Así que se lo comentó a su hermana: «¿Quieres dar publicidad a tus lombrices?». A lo que Raquel contestó: «Sí, siempre, por supuesto». Y con el convencimiento de que no les iban a coger, se pusieron a hacer el vídeo que la productora del programa les pidió para presentarse.

Las dos hermanas en algunos momentos con los productos de Naturfera y con las uvas, tan características de La Ribera burgalesa. Naturfera

«Nos ponen una cámara delante y empezamos a hacer el tonto», reconocen. Así que, pasaron la primera prueba y acudieron al casting en Madrid. «Allí había tantísima gente que nos dijimos que no nos iban a coger», pero, de nuevo, estaban equivocadas.

Mantener el secreto

Pero las llamaron con el sí, que las habían cogido, que tenían que ir a grabar. «Ahí yo me puse a estudiar cosas aleatorias, algo que me vino fatal porque luego en el programa dudaba todo», reconoce Raquel entre risas. Y en secreto se fueron a grabar el programa. Porque a partir de ahí todo el proceso fue así, secreto.

«Pensábamos que allí no haríamos muchas de las cosas del casting, pero nos pidieron que hiciéramos todo eso que habíamos hecho, bailar jotas, para dar juego, y nos lo pasamos genial», reconocen. «También me dijeron que no hiciera el kamikaze como había hecho en el casting», recuerda Estefanía entre risas.

Desde que grabaron en julio hasta la emisión en febrero, no pudieron decir nada ni sobre su participación ni sobre el premio.

«A Estefanía no le costó nada, yo todo el rato tenía que estar conteniéndome», añade Raquel. «Justo llegó el verano, las meriendas con amigos y nos preguntaban por el casting y no podíamos decir nada», explica.

Pero cuando se acercaba el día de la emisión y ya salía en la parrilla de la cadena y se podía ver, incluso antes, online la gente empezó a saberlo. «Alguien hasta hizo carteles avisando de que salíamos en el programa para que los vecinos lo vieran», reconocen. Pero seguían sin decir si se habían llevado mucho, algo o nada de dinero.

Llega el premio

Ellas lo vieron en el bar, con los suyos. «A mí, la verdad, es que me emociona mucho estar con la gente que quiero, estaba muy emocionada. No lo oímos mucho por los comentarios y risas, pero cuando lo vi sola, me dio un poco de vergüenza. No mucha. Es que tenemos poca vergüenza. Sabemos que el auge es ahora y luego se olvida», reconoce Estefanía.

Y tanto el auge del programa como los 50.000 euros que se llevaron vienen muy bien a Naturfera. «He notado que en redes sociales y las visualizaciones a la página y a la tienda han aumentado. Hay más gente que llama preguntando por las lombrices», reconoce Raquel.

Con respecto al dinero, «no nos ha cambiado la vida como leímos en algún titular después de la emisión, solo que la gente se para a comentar con nosotras el programa, pero sí ayuda y da tranquilidad». El dinero se invertirá en Naturfera y en seguir manteniendo esta empresa rural y sostenible medioambientalmente. «Cada vez vemos que es más necesario cuidar el suelo, la normativa europea, además, habla de la regeneración de suelos, y es en lo que está Naturfera», explica Raquel.

Arraigo rural

Pero el fenómeno no solo se queda en su pueblo, también ha llegado hasta otros de la provincia de Burgos. A aquellos en los que Estefanía, desde su trabajo como matrona, ha dejado huella.

Ella es matrona en los centros de salud de Salas de los Infantes, Quintanar de la Sierra y Huerta de Rey. Con ello abarca también a los pacientes de otros pueblos más pequeños de estas comarcas. Allí, la gente también se ha alegrado y ha compartido la emoción de ver «a su matrona» salir en la tele y llevarse un pellizco de dinero.

Más allá del dinero y la experiencia, Raquel y Estefanía están satisfechas de haber dado a conocer Naturfera y su apuesta por el medio rural. Ahora, con esta inversión, Naturfera podrá seguir creciendo con el mismo espíritu con el que nació y con el convencimiento que estas mellizas tienen: con paciencia, trabajo y ayuda, el futuro también se construye desde Torresandino y desde el medio rural.