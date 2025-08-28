BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Reunión que han mantenido El Arzobispado de Burgos, SODEBUR y ADRI Ribera del Duero Burgalesa. ADRI

El proyecto de guías voluntarios de Burgos ¿Te enseño mi pueblo? se refuerza con unión institucional

El Arzobispado de Burgos, SODEBUR y ADRI Ribera del Duero Burgalesa unen fuerzas para mejorar las visitas

Burgos

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:26

El Arzobispado de Burgos, SODEBUR y ADRI Ribera del Duero Burgalesa han decidido unir sus fuerzas para mejorar las visitas del proyecto '¿Te enseño mi pueblo?', tras una reunión mantenida el pasado 26 de agosto, en la sede de ADRI Ribera del Duero Burgalesa, a la que han acudido Carlos Izquierdo Yusta, Vicario General de Burgos; Rodrigo Sáiz García, director general de la fundación Ars Burgensis; Carlos Gallo, presidente de SODEBUR y Ángel García, presidente de ADRI Ribera del Duero Burgalesa y personal técnico de esta asociación y SODEBUR.

Algunos de los puntos a tratar fueron la posible incorporación de los voluntarios del Arzobispado de Burgos de toda la provincia al proyecto, el acuerdo para poder acceder a los templos de la provincia dentro de las visitas de '¿Te enseño mi pueblo?' y la colaboración en materia de formación de los voluntarios de ambas instituciones.

Por otro lado, es inminente la inauguración de nuevas rutas dentro del proyecto por toda la provincia, de ahí que desde la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Ribera del Duero Burgalesa se anime a todas aquellas personas que no conocen el proyecto a acercarse a alguna de las stras visitas, que pueden reservar a través de la web www.teenseñomipueblo.es.

El proyecto de guías voluntarios de Burgos ¿Te enseño mi pueblo? se refuerza con unión institucional

