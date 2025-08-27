El pueblo de Burgos que acoge un festival de swing maridado con vino y viaje al pasado Moradillo de Roa acoge los días 29, 30 y 31 de agosto, la VI edición de El Cotarro Swing Festival

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:40 Comenta Compartir

Moradillo de Roa vuelve a convertirse en capital del ritmo con la VI edición de El Cotarro Swing Festival, que se celebrará los días 29, 30 y 31 de agosto de 2025 en el Barrio de Bodegas Históricas El Cotarro, un conjunto etnológico del siglo XVII galardonado a nivel europeo. Durante tres días, vecinos, visitantes, amantes del swing y curiosos podrán disfrutar de conciertos al aire libre, clases de baile, catas de vino, gastronomía local, espectáculos de humor y astronomía , todo ello en un entorno rural que ha sabido preservar su esencia.

Un programa para todos los públicos

Desde el tradicional baile social hasta conciertos con bandas nacionales, clases de solo jazz, catas con vinos de autor, paella popular, humor en directo y observación de estrellas, El Cotarro Swing Festival 2025 ofrece una experiencia completa e inolvidable para todas las edades:

Viernes 29 de agosto

19:45 horas. Shim Sham en la Plaza Mayor

20:00 horas, concierto de Big Malavara (Plaza Mayor)

Sábado 30 de agosto

Clases de swing para distintos niveles.

Cata de vinos con Alfredo Maestro.

Paella popular.

Espectáculo de humor con Toñín Mena

21:00 horas, concierto: Swinging Cats Club Band (Plaza Mayor)

Domingo 31 de agosto

Clases de swing con inspiración en los clásicos

13:00 horas, concierto: Pixie & Dixie Band (Plaza Mayor)

Entrega de premios

Actividad especial de la Jornada Europea de Patrimonio: Baile clandestino en El Cotarro

Noche de estrellas y baile social

Un proyecto cultural con mucho ritmo

El Cotarro Swing Festival nació con el objetivo de dar vida a un espacio único: el Barrio de Bodegas El Cotarro, un tesoro bajo tierra compuesto por 157 bodegas y 7 lagares tradicionales, que ha sido reconocido con el Premio Hispania Nostra y el prestigioso galardón europeo Europa Nostra 2020 por su conservación y puesta en valor.

Ampliar

La iniciativa busca también dinamizar el entorno rural a través de la cultura, el arte y la música, apostando por un modelo de desarrollo sostenible, participativo y con identidad. El swing, con su carácter enérgico, improvisado, atrevido y espontáneo, encaja a la perfección con la autenticidad, historia y carácter tradicional del entorno que lo acoge.

Vive el swing

El Cotarro Swing Festival es mucho más que un evento musical. Es una propuesta cultural que invita a bailar, saborear y emocionarse en un entorno donde el tiempo parece haberse detenido. Una cita imprescindible para quienes buscan autenticidad, calidad y diversión.

El Proyecto Cultural de Moradillo de Roa ha convertido al Barrio de bodegas de Moradillo de Roa en un destino turístico sostenible que genera riqueza en Castilla y León. El Proyecto de recuperación y puesta en valor del Barrio Histórico de Bodegas El Cotarro ha recibido varios premios, entre ellos el que recibió de Europa en el año 2020 por el proyecto etnológico y enoturístico de Moradillo de Roa. La recuperación del barrio de bodegas y lagares tradicionales 'El Cotarro' y su puesta en valor como destino enoturístico se llevó el Premio Patrimonio Europeo a la Conservación de Europa Nostra 2020. La iniciativa de Bodegas Moradillo de Roa destacó junto a otras 21 candidaturas de 15 países, seleccionado por un jurado independiente compuesto por expertos en patrimonio de toda Europa. Destacar al mismo tiempo que posteriormente, Hispania Nostra premió con un accésit nuestra propuesta sobre la intervención en el territorio o en el paisaje. Estos premios hacen referencia a las buenas prácticas en el ámbito de la conservación del patrimonio cultural y natural. El Jurado quiso reconocer el interés en la protección y puesta en valor del patrimonio en un solo proyecto que presta especial atención a los aspectos históricos, medioambientales, sociales y empresariales.

También, destacó la recuperación de las tradiciones, cultura, paisaje así como las bodegas y su objetivo de convertirlo en un recurso enoturístico, con el consiguiente beneficio para la sociedad y la economía locales.

Este proyecto se identifica con diferentes valores culturales que muestran el sentimiento de pertenencia hacia nuestras costumbres, tradiciones, cualidades y modo de vida, que fomentan el arraigo a nuestra tierra, que forman parte de un legado histórico que se transmite de una generación a otra a lo largo de los siglos.