El pueblo de Burgos que impulsa el turismo enológico y el deporte con un torneo de golf

El 11 de octubre se celebrará en el campo de golf de Saldaña de Burgos, la 5ª edición de El Cotarro Swing Golf

Martes, 7 de octubre 2025, 14:06

El Ayuntamiento de Moradillo de Roa celebra la 5ª edición de El Cotarro Swing Golf, el 11 de octubre, a partir de las 19:00 horas, en el campo de golf de Saldaña de Burgos. Una cita que combina deporte, cultura y enoturismo, consolidándose como una de las actividades complementarias más originales vinculadas al festival musical.

El Cotarro Swing Festival que nació en 2019 como el primer festival de música swing en Moradillo de Roa, ofreciendo una experiencia singular que aúna música, patrimonio vinícola y productos de la tierra. En torno a este evento surgió la propuesta innovadora de El Cotarro Swing Golf, una actividad itinerante que ha recorrido algunos de los principales clubes de golf del entorno.

El Proyecto Cultural de Moradillo de Roa ha convertido al Barrio de bodegas de Moradillo de Roa en un destino turístico sostenible que genera riqueza en Castilla y León. El Proyecto de recuperación y puesta en valor del Barrio Histórico de Bodegas El Cotarro ha recibido varios premios como el Premio Fuentes Claras 2021 o Premios Zarcillo International Wine Awards (2025), entre otros muchos.

