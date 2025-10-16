El puerto seco de Aranda multiplicará por cuatro el tráfico de mercancías en sus primeros compases

Susana Gutiérrez Burgos Jueves, 16 de octubre 2025, 20:08 Comenta Compartir

El puerto seco de Aranda multiplicará por cuatro el tráfico ferroviario en sus inicios. Esa es la previsión que realiza el Consistorio de la capital ribereña de un proyecto que se considera «clave» en la lucha por la reapertura del tramo de línea ferroviaria del Directo entre Madrid y Aranda. Un informe elaborado por la Concejalía de Promoción refleja que, con la puesta en marcha del puerto seco, el tráfico ferroviario de mercancías hasta las zonas industriales de Aranda pasaría de los tres trenes semanales actuales, hasta los entre diez y doce convoyes que se prevén al inicio del proyecto.

«Un elemento clave del proyecto de reapertura del Corredor Ferroviario Madrid–Aranda–Burgos, tanto por su valor logístico como por su impacto económico y territorial, es el desarrollo del Puerto Seco Intermodal de Aranda de Duero», recoge el informe. En detalle, se considera como un nodo logístico fundamental en el corredor que «garantizará el tráfico de mercancías, reducirá costes logísticos y servirá para atraer inversión industrial hacia la Ribera del Duero». Su mayor fortaleza se centra en la capacidad de concentrar y distribuir carga procedente de múltiples orígenes. Desde los puertos del Mediterráneo y el Atlántico, hasta los flujos intercontinentales que llegan desde el Norte de África o el centro de Europa. A ello, según defiende el Consistorio, se une su «privilegiada» ubicación, en el eje central del corredor y en el corazón industrial de Aranda, que permite una conexión directa con las principales factorías de la comarca, optimizando la logística de la última milla y reduciendo costes operativos. El proyecto se encuentra, en la actualidad, en fase de tramitación, una vez aprobado el estudio de detalle por parte del Ayuntamiento. En resumen, como ventajas del puerto seco se esgrimen, según refleja el documento, la conexión estratégica, la descongestión de puertos marítimos y carreteras, la garantía de carga, la atracción de inversión, la reducción de costes logísticos y la gestión aduanera.

El informe elaborado por el Consistorio arandino se ha presentado de forma oficial a la directora de Planificación Funcional de ADIF y al representante de la consultora TRN Táryet, que se encuentra elaborando el estudio de viabilidad del ferrocarril Madrid–Aranda de Duero– Burgos, en un encuentro en el que estuvieron presentes el alcalde de Aranda, Antonio Linaje, y el concejal de Promoción y Desarrollo, Juan Manuel Martín. El estudio municipal se completa con otros dos documentos que también respaldan la reapertura del corredor ferroviario central realizados por la Asociación de Empresarios y la Plataforma Ciudadana por el Ferrocarril Directo. Más allá del puerto seco, el documento municipal pone también el acento en la llegada de turistas atraídos por los reclamos patrimoniales y vitivinícolas. En el estudio se constata que la mayor parte de los visitantes procedentes del eje Madrid-Norte llegan en un 92% a través del vehículo privado, frente a un 75% de otras rutas del vino del país.