Ratificada la ilegalidad de la plaza de toros de Aranda tras 22 años de conflicto

Se acaban de cumplir 22 años desde que el Ayuntamiento de Aranda decidiera ejecutar el contrato de venta de la antigua plaza de toros de 'La Chata' a favor e Victoriano del Río Cortes. Una efeméride que ha coincidido con la ratificación de la ilegalidad del coso taurino construido por el empresario, tras la denegación de la licencia de primera ocupación por numerosas irregularidades en una decisión que pone fin a la vía administrativa.

Por ello, la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros exige al Consistorio que de forma inmediata comience los trámites para ejecutar la resolución del contrato de «venta-regalo» siguiendo la hoja de ruta marcada por un informe jurídico elaborado en el año 2013 por un letrado externo, y avalado por el entonces secretario General del Ayuntamiento. El colectivo recuerda que esa resolución llegará doce años tarde, pero es la única salida que acabar con un problema que se ha prolongado durante más de dos décadas.

«Veinte años después, la construcción de Victoriano del Río no se puede utilizar porque además de incumplir las condiciones de la licencia de obras que se le concedió en 2004, tampoco se ajusta a la normativa de accesibilidad y, lo que es más grave, a la normativa de seguridad en materia de incendios y evacuación de personas.

Actuación negligente y dolosa del propietario

Una situación provocada por una actuación negligente y dolosa del propietario como promotor de las obras y del director facultativo de su entorno familiar, que por fin reconoce el Ayuntamiento al denegarle la licencia de primera ocupación», detallan desde la Plataforma Ciudadana.

El colectivo, haciendo un símil taurino, apela a que es momento de «coger el toro por los cuernos» y acabar con los «indultos al incumplidor». Por ello, solicitan que los munícipes «devuelvan a Aranda y a los arandinos lo que nunca debió venderse, nuestro patrimonio, nuestras fiestas y nuestra dignidad».

Lamentan que tras la ratificación de la ilegalidad de la plaza «no se haya escuchado la voz de ninguno de los 21 concejales reclamando la defensa del patrimonio municipal, la defensa de la dignidad de nuestras fiestas patronales y la dignidad de los arandinos». Situación que, a su entender, demuestra la nula defensa de lo público. «Ningún ciudadano y ningún concejal hubieran tolerado en su ámbito privado semejante tomadura de pelo y semejantes incumplimientos, sin embargo, las concesiones a Victoriano del Río han sido constantes», declaran.

Incumplidor

La plataforma insiste en que el empresario, en estos más de veinte años, no ha cumplido con las condiciones del contrato de la venta-regalo, no ha construido una plaza de toros- recinto multiusos, ajustada a la licencia y a la normativa, no ha ejecutado las mejoras prometidas, no ha cumplido con el escalafón de los toreros, denigrando la calidad de la feria taurina, ha perjudicado los intereses del Ayuntamiento y de todos los arandinos pues ha impedido el disfrute gratuito del recinto para actividades municipales.

Añaden que, durante estas más de dos décadas, Toros Ricor S.L ha celebrado los festejos taurinos con el engendro jurídico de las «licencias provisionales», que fueron declaradas nulas cuando se recurrieron ante el juzgado, y con «la tan famosa licencia de 2014 que concedió una entregada alcaldesa, Raquel González», que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró ilegal en el año 2022.

«El empresario con sus reiterados y graves incumplimientos, ha causado un grave daño a la tradición taurina de Aranda de Duero y tiene secuestrados los tradicionales festejos taurinos perjudicando nuestras fiestas patronales», inciden. Por ello, a través de un escrito, solicitan que el pleno acuerde la resolución del contrato y ponga fin a «tanta indignidad e indolencia en la defensa de los intereses públicos».