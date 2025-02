Ribera del Duero promueve su II Gran Premier La D.O mostrará en exclusiva sus novedades a profesionales de la restauración, hostelería,distribución y venta de vinos

Susana Gutiérrez Burgos Lunes, 17 de febrero 2025, 11:00

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero celebrará la II edición de la Gran Premier el próximo 3 de marzo en Madrid. Este evento, dirigido exclusivamente a profesionales de la restauración, hostelería, distribución y venta de vinos, ofrecerá la oportunidad de descubrir las nuevas añadas y las propuestas más recientes de diferentes bodegas de la zona de calidad. Una cita que tendrá lugar en el VP Design de Plaza de España, donde se explorarán las referencias recién lanzadas al mercado.

En la primera edición celebrada en 2024, más de un centenar de profesionales de la restauración y distribución participaron en el evento. La propuesta se concibe como una cata exclusiva para profesionales que tendrán un acceso privilegiado a los vinos que saldrán al mercado.

El evento contará con la presencia de Enrique Pascual, Presidente del Consejo Regulador de Ribera del Duero, y Miguel Sanz, Director General de la D.O. y personal técnico del Consejo, quienes darán la bienvenida a los asistentes y presentarán la agenda del día. De 11:00 a 13:30 horas, los invitados podrán participar en una cata guiada a cargo de Silvia García Guijarro, Head Sommelier del Mandarin Oriental Hotel Group, una de las voces más influyentesdel sector que cuenta con una dilatada trayectoria, acompañada por Alberto Tobes, responsable de viticultura y enología de la D.O. Ribera del Duero.

Además de la cata guiada, Ribera del Duero ofrecerá un túnel de cata, un espacio donde los asistentes podrán disfrutar, hasta el final de la jornada, de una selección de sus mejores vinos. «Desde la D.O. Ribera del Duero nos hace especial ilusión celebrar la segunda edición de este evento especial, dedicado a los profesionales del sector HORECA y la distribución. Somos conscientes del papel clave que desempeñan como embajadores de nuestra marca. Por ello, nuestro objetivo es ofrecer vinos que no solo cumplan con los más altos estándares de calidad, sino que también respondan a las tendencias y necesidades del mercado, aportando un valor diferencial y creando momentos y experiencias únicas cada vez que se descorcha una botella», destaca Enrique Pascual, Presidente del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero.