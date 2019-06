The Vaccines, Deacon Blue, Nacho Vegas y Taburete, entre las últimas confirmaciones del Sonorama Ribera 2019 Los integrantes del grupo Taburete, Willy Bárcenas (i) y Antón Carreño. / Efe Faltan por anunciar los artistas que tocarán en el Escenario Charco, el Urban Stage y los DJs de los distintos escenarios urbanos de Aranda de Duero BURGOS CONECTA Burgos Miércoles, 5 junio 2019, 20:00

El festival Sonorama Ribera 2019 cierra su cartel con más de sesenta nuevas confirmaciones de artistas, entre las que destacan The Vaccines, Deacon Blue, Nacho Vegas y Taburete.

Junto a ellos, también se anuncia a Balthazar, The Futureheads, Mastodonte, Full, AA Mama, Alexandrerplatz, Apartamentos Acapulco, Australian Blonde, Canard, Cat Dealers, Chicas Gratis DJ's, David Kano, Deserie, Despistaos, Dinero, Dixon, Echo, El Niño de la Hipoteca, El Verbo Odiado, Ellas, Embusteros, Estereobrothers, Flanagan, Funicular, Holly Miranda, Inmir, Invórtice, James Room & Weird Antiqua, Joan As Police Woman, Kuve y La Excepción.

Completan el cartel Les Motritz, Letissier, Ley DJ & David Van Bylen, Lígula, Llorente, Los Pilotos, Lunáticos, Marcos Gallo, Meridian, Memocracia, Mi Hermano y Yo, Mon DJ's, Nadia Álvarez, Nerabe, Niña Coyote eta Chico Tornado, Nixon, Perdiendo Los Papeles, Polaroids, Primal Core, Rock Pálido, Ruth Baker Band, Sierra, Soledad, Vélez, St Woods, The Crab Apples, Trepàt, We Are Not DJ's y Willy Naves.

Aún faltan por anunciar los artistas que completarán la programación de Sonorama Ribera 2019 en el Escenario Charco, el Urban Stage y los DJs de los distintos escenarios urbanos de Aranda de Duero.

Todos estos nuevos nombres se suman a un cartel en el que ya estaban, entre muchos otros, Love of Lesbian, La Orquesta Mondragón, Nacho Cano, Luis Albert Segura, Delorean, Miss Caffeina, Zahara, Shinova, Fangoria o Berri Txarrak.

«El ritmo de venta de los bonos es extraordinario y un año más se espera que alrededor de 100.000 personas llenen las calles de Aranda de Duero los días 7, 8, 9, 10 y 11 de agosto para disfrutar de la mejor música», remarca el comunicado remitido a Europa Press.