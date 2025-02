El turismo religioso en Burgos bate récords y deja casi un millón de visitantes en un año

Ruth Rodero Burgos Lunes, 3 de febrero 2025, 07:26 Comenta Compartir

La provincia de Burgos esconde rincones que atraen a turistas muy variopintos y que llegan hasta Burgos buscando cosas muy diferentes entre sí. Uno de los tipos de turismo que más ha crecido en el último año es el turismo religioso, que ha reunido en la provincia a casi un millón de visitantes.

Tan solo la Catedral la Burgos acogió durante 2024 a 425.798 turistas, algunos llegados desde lugares tan lejanos como Australia. Los templos y lugares sagrados de la provincia, diseminados en una porción de terreno extensa, agrupan diferentes tipos de turismo con una gran variedad de oferta.

Así lo cuenta Carlos Izquierdo Yusta, el vicario general de la archidiócesis de Burgos, que asegura que «el turismo de fama, que ha llegado desde hace poco tiempo para acá, es un turismo de grupo, familias y excursiones». Es lo que ocurre, por ejemplo, en Gumiel de Izán, que tras aparecer en varias ocasiones en diferentes medios nacionales e internacionales y ser denominada como 'La Petra' de la Ribera del Duero, ha visto cómo sus visitas se han visto incrementadas de manera exponencial.

El reclamo de ser 'Pueblo bonito'

«Este turismo ha llegado de golpe y ha crecido mucho», reconoce Carlos. Pero este no es el único caso. Las localidades que se han hecho acreedoras de pertenecer al selecto grupo de 'Pueblos bonitos' también se han visto favorecidos por el aumento de visitantes. «Los pueblos bonitos atraen mucho turismo familiar y se une al turismo religioso», explica.

«El turismo de estos pueblos ha aumentado y, por ello, también el turismo religioso. En Puentedey, por ejemplo, donde estuve mucho años de párroco, hay una iglesia románica muy sencillita que tiene su encanto, pero que ahora recibe más visitas al ser pueblo bonito de España. Nosotros lo tenemos abierto y lo enseñamos», asegura.

Esto en cuanto a los pueblos más famosos o conocidos, que se incluyen en los planes de turismo familiar. «Luego ya se encuentran localidades como Moradillo de Sedano, que es una de las mejores iglesias románicas, y cuyas visitas llegan por excursiones. Suelen ser grupos que van con sus profesores porque están estudiando algo en concreto, están vinculados con la universidad o centros educativos», indica. «Pero este tipo de turismo es puntual y mucho más a cuenta gotas», añade.

Además, la Catedral de Burgos atrae a mucho turismo que luego se disemina por la provincia eligiendo «una ruta». «Quienes van a San Pantaleón de Losa es porque están varios días por aquí, porque se necesita mucho tiempo para ir, estar y volver. Pero este tipo de turismo se está dando. Y se les abre, se les atiende, se les enseña… Y hay un mantenimiento de estos lugares, unos sacerdotes que están allí dispuestos, hay voluntarios… Gente muy implicada en mostrar estos lugares», reconoce.

Y a todo esto se le suma el turismo que va de la mano del Camino de Santiago: «Burgos en el extranjero sigue siendo conocida en gran medida por el Camino de Santiago. El turismo nacional está claro que no, pero el turismo de Australia… A veces me ha pasado, celebro una misa en la catedral y me gusta preguntar en inglés quiénes son de fuera del país y te quedas alucinado. Luego lo ves en la web y hay un 8-9% que están entrando desde Australia, de la misma manera que tienes un 20-30% que entra del ámbito asiático», afirma.

Estos datos implican, además, la buena voluntad de quienes deben abrir los templos para los turistas. «El teléfono suena muchas veces y mayoritariamente son sacerdotes quienes lo contestan para guiar a los turistas», asegura, aunque en verano, añade, sí hay voluntarios que pueden asumir estas responsabilidades.

Ahora, desde la archidiócesis de Burgos trabajan para hacer más accesibles los templos y monumentos que dependen de ellos y facilitar el turismo también de personas con algún tipo de discapacidad. «Las barreras arquitectónicas es lo primero que vemos y a veces son difíciles de salvar», asume, pero sin olvidar que trabajan en mejorar la accesibilidad, también para aquellas culturas que no entienden qué es el cristianismo pero se interesan por las iglesias.

Redes Sociales y turismo religioso

La innovación y las nuevas tecnologías son imprescindibles también a la hora de dar a conocer el turismo religioso. Y las redes sociales son un gran aliado para acercar a los más jóvenes hacia estos tesoros de piedra. A nivel individual existe mucha presencia del turismo religioso en redes, pero a nivel archidiócesis todavía «se está trabajando» en ello. «El proyecto 'Museos en Red' sirve para acceder al museo del retablo y que puedas ver los 16 museos que conforman el proyecto. Estamos creando la marca, no podemos quedarnos solo en las redes sociales para subir unas fotos, hay que ir más allá», asegura el vicario general. Un camino en el que hay «mucho voluntariado», pero que camina «hacia la profesionalización». Un proyecto ambicioso del que esperan ver frutos «a medio plazo».

Además, están trabajando con diferentes influencers a nivel internacional, que comparten sus visitas a los monumentos y templos de Burgos y publicitan lejos de nuestras fronteras un turismo cada día más en auge.

Datos esperables

Los datos no dejan lugar a dudas. Burgos gusta y sus iglesias también. 930.000 visitantes es una cifra que no dejan resquicio a la serendipia. Sin embargo, el vicario general reconoce que esperaban estos números. «Viendo la previsión de los últimos años, que este tipo de turismo ha empezado a crecer en los últimos años en torno al 10%, sabemos que la ola es muy favorable», asegura. «Es una tendencia en toda España, hay que ser honestos, no es una cosa en exclusiva de la provincia, pero también vemos que Castilla y León es muy rica, hay otras rutas posibles y en Burgos estamos un poco por encima», celebra.

Inversión económica

Para poder mantener los templos en condiciones óptimas, no solo para el turismo, sino también para su conservación, la archidiócesis de Burgos ha hecho una inversión en el último año del que se disponen las cuentas desglosadas, el 2023 cercana a los dos millones de euros. La aportación de algunas subvenciones y convenios ayudan a cubrir una cifra que asciende a 1.921.327,40 euros.