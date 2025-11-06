La Universidad de Burgos y la Fundación Atapuerca colaboran para impulsar la formación en evolución humana Las entidades trabajan en un libro blanco para invitar al Ministerio a crear la asignatura de Autoecología Social de Infantil a la etapa universitaria

Jueves, 6 de noviembre 2025

La Universidad de Burgos y la Fundación Atapuerca han firmado un Protocolo General de Actuación para impulsar la investigación, formación y difusión científica relacionadas con la evolución humana y la Teoría de la Autoecología Social Humana, un concepto que analiza la relación entre las personas, la tecnología y el medio ambiente desde una perspectiva evolutiva. Este nuevo acuerdo se suma a la colaboración ya existente entre ambas instituciones, dado que la Universidad de Burgos forma parte del Patronato de la Fundación Atapuerca.

La firma ha tenido lugar en el Laboratorio Reina Sofía del Centro de Investigación Emiliano Aguirre de la Fundación Atapuerca, en Ibeas de Juarros. El acuerdo ha sido suscrito por Antonio Miguel Méndez Pozo, presidente de la Fundación Atapuerca; José Miguel García Pérez, rector de la Universidad de Burgos y Eudald Carbonell i Roura, vicepresidente de la Fundación Atapuerca y director del Centro de Investigación Emiliano Aguirre.

En la firma también han estado presentes Eva Manrique Martínez, directora general de la Fundación Atapuerca; Delfín Ortega Sánchez, vicerrector de Relaciones Institucionales, Cultura y Proyección Social de la Universidad de Burgos e Igor Parra, arqueólogo y autor con Carbonell del libro 'Teoría de la evolución social humana. Epigénesis y tecnología para supervivencia eficiente de la humanidad'.

Líneas de trabajo

Este protocolo establece un marco de colaboración estable entre ambas instituciones para desarrollar actividades conjuntas en los ámbitos de la investigación científica, la formación universitaria y la transferencia de conocimiento.

Entre las líneas de trabajo previstas destacan: El impulso del concepto de Autoecología Social Humana como eje transversal de programas de investigación y como herramienta de adaptación tecno-social al cambio climático; la creación en Burgos de una línea emergente de alto impacto académico, social y económico basada en los conocimientos derivados del estudio de la evolución humana; el diseño de programas formativos y microcredenciales orientados al tejido social y productivo; la promoción de proyectos vinculados al turismo de evolución patrimonial, con proyección en entornos rurales y urbanos, tanto en España como en el ámbito hispanoamericano y, por último, la elaboración del primer 'Libro Blanco sobre Autoecología Social Humana' para los niveles educativos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

El protocolo, con una vigencia inicial de cuatro años prorrogables, se desarrollará mediante convenios específicos que detallarán los proyectos concretos de colaboración y para su seguimiento se constituirá una comisión mixta, formada por representantes de ambas entidades, que velará por el cumplimiento y desarrollo de las iniciativas.

Con esta firma, la Universidad de Burgos y la Fundación Atapuerca refuerzan su compromiso compartido con la investigación científica, la innovación educativa y la transferencia social del conocimiento, consolidando a Burgos como un referente internacional en estudios sobre la evolución humana y su aplicación a los retos del siglo XXI.