El Valdorrock anuncia cambios de última hora en su cartel

BURGOSconecta Burgos Viernes, 8 de agosto 2025, 11:47 Comenta Compartir

La organización del festival gratuito Valdorrock ha realizado algunas variaciones de última horas en su cartel que se celebrará el próximo sábado 30 de agosto, a partir de las 13:00 horas, en el municipio burgalés de Valdorros. a 18 km de Burgos por la N-1 en dirección Madrid.

El grupo barcelonés Savaged sustituirá a los vitorianos Sinner Rage que no acudirán debido a una lesión reciente de su bajista, Dani, quien se encuentra en proceso de rehabilitación y no llegará a tiempo para el festival.

Savaged es una de las bandas más prometedoras del panorama nacional actual. Procedentes de Barcelona, recuperan el espíritu clásico del heavy metal con una puesta en escena demoledora y un sonido contundente, cargado de riffs poderosos y una actitud sin concesiones. Su propuesta bebe de influencias como Accept, Judas Priest o Iron Maiden, pero con una identidad propia que les ha llevado a conquistar tanto al público como a la crítica desde su formación.

Programa

La jornada comenzará a las 13:00 horas con la inauguración del Mercado Tradicional, acompañado por las pinchadas de Vive Metal & La Puerta del Gehena – Heavy Metal Radio, talleres colaborativos, juegos populares y un gran ambiente festivo.

A partir de las 13:30 hpras, arrancará la música en directo con Heavy Rock History, banda integrada por reconocidos músicos burgaleses que ofrecerán un vibrante recorrido por la historia del Heavy Rock.

Ampliar

Ya por la tarde, a las 17:00 horas, subirán al escenario los lermeños Ascua, una joven banda que fusiona punk, hardcore y metal, con una potente combinación de voces agresivas, líneas melódicas y letras cargadas de mensaje. A continuación, será el turno para el heavy metal más clásico con Savaged, que hará las delicias de quienes vibran con el sonido más puro del género.

Tampo faltarán, los aragones Tako, en su 40º aniversario y una de las bandas más emblemáticas del rock urbano en España. Originarios de Ejea de los Caballeros y en activo desde 1984, se han consolidado como referentes gracias a su potente directo, letras comprometidas y un estilo que combina la fuerza del rock con melodías cargadas de emoción.

Ampliar

El broche internacional correrá a cargo de los alemanes The New Roses, una de las formaciones más potentes del hard rock europeo actual, que actuarán en exclusiva en Valdorrock. Su sonido fusiona el espíritu del rock clásico americano con una energía arrolladora y una identidad propia, que les ha permitido triunfar en escenarios de toda Europa. Influenciados por bandas como Guns N' Roses, AC/DC o Aerosmith, dieron el salto internacional definitivo cuando su tema 'Without a Trace' fue incluido en la banda sonora de la exitosa serie 'Sons of Anarchy'.

Entradas

Para facilitar el acceso al festival, se ofrece servicio de autobús desde Burgos, con salida desde Plaza España a las 12:30 horas y regreso a las 00:00 horas. En cuanto a los tickets pueden adquirirse por 10 euros, llamando ael teléfono 647 555 574.