Vuelven las jornadas de órgano barroco español a cinco pueblos de Burgos Del 25 al 29 de agosto varios pueblos acogerán formación y conciertos gratuitos

BURGOSconecta Burgos Jueves, 21 de agosto 2025, 13:18

Regresan a la provincia de Burgos las jornadas de órgano barroco español en el Camino de Santiago. Se celebrarán con cinco conciertos que acogerán cinco templos de varios pueblos.

Desde el año 2017 se vienen celebrando en Castrojeriz y en los pueblos próximos a este las jornadas pedagógicas dedicadas a la formación de alumnos en el conocimiento de la música de órgano. El origen de estas jornadas está ligado al rico patrimonio que posee esta tierra, vinculado a este singular instrumento.

De entre la multitud de templos, monasterios o casonas que salpican su territorio, destaca la presencia en muchas de sus iglesias de importantes órganos históricos, auténticas joyas de los siglos XVII y XVIII. Este patrimonio hace de este territorio uno de los más importantes de Europa en la concentración de este tipo de instrumentos.

Por estas razones de peso, la Diputación Provincial, desde la Unidad de Educación y Cultura, organiza estas jornadas, convertidas en una cita ineludible para los amantes de la música de órgano.

Las VIII Jornadas se celebrarán entre el 25 y el 29 de agosto. En ellas se abordarán distintos niveles de formación, desde la iniciación para aquellos alumnos que se asoman al conocimiento de estos instrumentos y de la literatura organística, hasta los niveles más avanzados.

Iglesia de San Juan en Castrojeriz

Las jornadas tendrán como centro la Iglesia de San Juan en Castrojeriz y contarán con la presencia de los profesores organistas Juan de la Rubia, Óscar Laguna, Joâo Vaz, Alfonso Hernando y el burgalés Diego Crespo, que será el encargado de la dirección y coordinación.

Además, este año se contará con la presencia del prestigioso Xabi Urtasun, formado en los mejores conservatorios europeos y gran conocedor de la música ibérica. Por otro lado, aparte de impartir clases y estudios, las jornadas contemplan la realización de cuatro conciertos de órgano gratuitos.

Estos se celebrarán del 25 al 29 de agosto, todos los días a las 19:30 horas. El lunes 25 será el concierto de inauguración en la iglesia de Villaveta, a cargo de Xabi Urtasun. El martes 26 será en la de Itero del Castillo, a cargo de Juan de La Rubia.

El miércoles 27 de agosto, en Villasandino, Joâo Vaz será el intérprete; mientras que el jueves 28 hará lo propio en Grijalba Enrique Martín Laguna. El último concierto de las jornadas será el viernes 29 de agosto, en la iglesia de Castrojeriz, a cargo de los alumnos participantes en el ciclo.