El Coliseum, testigo del regreso a la Liga Endesa acb El Recoletas Salud San Pablo Burgos recibe al Bàsquet Girona, este sábado, a las 19:00 horas, en la primera jornada

El Recoletas Salud San Pablo Burgos regresa a la Liga Endesa con la primera jornada liguera, que disputará frente al Bàsquet Girona, este sábado, a partir de las 19:00 horas, en el Coliseum. El equipo que dirige Bruno Savignani afronta preparado y con ilusión este inicio de temporada para abrir la segunda etapa de la historia del club burgalés en la máxima categoría del baloncesto español.

«El año pasado se hablaba mucho de esto y aquí estamos. El equipo está bien, está muy motivado, con mucha ilusión y consciente de la dificultad y de lo dura que es la liga acb, pero al mismo tiempo con muchas ganas de reencontrarnos con nuestra gente», ha destacado el entrenador Bruno Savignani en la primera rueda de prensa previa de la temporada.

El técnico del Recoletas Salud San Pablo Burgos ha analizado el transcurso de una «semana un poco complicada», en la que los castellanos han tenido que ir sobreponiéndose a las ausencias que ya tuvieron en el último encuentro de la pretemporada frente al Río Breogán: «Durante la semana, hemos ido recuperando a la gente. No hemos podido tener una semana ideal, pero al final hemos llegado bien. Desde el miércoles, hemos podido entrenar con casi todos para poder preparar el partido de Girona de la mejor manera posible. No estamos al cien por cien, pero estamos mejor».

Sergi García

Entre los nombres propios de la semana, sobresale el de Sergi García, el base que se ha incorporado en estos días al equipo, sobre el que ha hablado Savignani: «Le he visto bien. Quizá le va a costar un poco incorporarse, entender la dinámica de trabajo y de cómo va el equipo, pero creo que es un chico bastante listo, bastante inteligente y lo demostró ya ayer desde el primer entrenamiento. Ha llegado disponible y con ganas de hacerlo bien».

En el apartado de dudas para el compromiso liguero, aparece la de Pablo Almazán, que recibió un golpe en el partido disputado en Lugo el pasado domingo, del que se está recuperando. «Está mejor. Los dos primeros días de la semana no entrenó, pero hicimos las pruebas médicas el lunes y, por suerte, no tiene nada grave», ha detallado el entrenador, que ha agregado: «Tiene alguna molestia por el golpe, con un poco de dolor, pero ha podido entrenar». Además del granadino, será duda también Juan Rubio, que ha tenido algunas molestias en el isquiotibial izquierdo.

Bàsquet Girona

Bàsquet Girona será el primer equipo de la Liga Endesa en visitar el Coliseum en este regreso a la máxima categoría. El compromiso de mañana será un duelo inédito en la competición liguera, ya que los caminos de los gerundenses y los burgaleses se cruzaron en la misma campaña 2021/22: cuando los catalanes lograron el ascenso, los castellanos descendieron.

Con tres campañas consecutivas de experiencia en la acb, Bàsquet Girona ha completado una positiva pretemporada, que finalizó con una contundente victoria frente al Napoli Basket (118-96). El club catalán viene de una semana en la que han firmado la renovación del entrenador Moncho Fernández hasta junio de 2027 y en la que también han anunciado la incorporación de Sander Hollanders de forma temporal al primer equipo.

«Bàsquet Girona es un equipo que terminó la temporada muy bien, con las ideas muy claras. Han mantenido un bloque, con su entrenador y jugadores importantes, y se han reforzado muy bien», ha analizado Bruno Savignani, que ha detallado: «Esa continuidad le da una cierta tranquilidad en lo que respecta a la identidad del equipo, con muchas posesiones, ritmo alto, presionando en toda la pista...».

Para tratar de alcanzar el primer triunfo del curso de Liga Endesa, los burgaleses deberán prestar atención a ciertas claves, como «la transición defensiva, intentar ser agresivos al rebote para empezar desde ahí, que ellos no corran la pista», lo que necesitará de una alta concentración «en los primeros segundos de cada ataque».

Un compromiso especial para devolver a Burgos a la acb

La afición burgalesa volverá a ser una de las claves en esta temporada 2025/26 para el éxito del cuadro burgalés, especialmente cuando juegue como local. Savignani ha apuntado: «Nosotros nos tenemos que hacer fuertes en casa y aprovechar del ambiente que se crea en el Coliseum para que eso sea un plus que nos dé la energía suficiente para pelear desde el minuto uno al último».

El entrenador brasileño ha expuesto: «Creo que es un intercambio de energía: no tenemos solamente que esperar que ellos nos transmitan eso, sino que nosotros desde la pista debemos transmitir también esa energía», a lo que ha subrayado: «Tenemos que hacer que nuestra gente esté orgullosa de nosotros y de cómo les representamos en la pista».