'Epi' se despide del San Pablo Burgos: «Me siento muy afortunado de haber vivido esta gran experiencia»

Diego Epifanio 'Epi' / BC El que haya sido entrenador del club burgalés durnate los últimos cuatro años se despide por carta, muy agradecido a directivas, jugadores, afición y todos los que han hecho posible los éxitos del San Pablo

Con una extensa carta, Diego Epifanio 'Epi' se despide del San Pablo Burgos tras la decisión de la directiva de prescindir de sus servicios, tras cuatro años al frente del club burgalés, y sustituirle por el técnico catalán Joan Peñarroya. Epi se muestra agradecido por la confianza depositada en su persona, el apoyo constante, la dedicación y el esfuerzo del equipo, y afirma que se siente «muy afortunado de haber vivido esta gran experiencia» deportiva.

Sus primeras palabras de agradecimiento van dirigidas a Albano Martínez, director deportivo del San Pablo Burgos, que ha defendido su trabajo «hasta el último momento», y a Andreu Casadevall, quien puso en marcha toda la maquinaria para incorporar a Epi al equipo técnico azulón. «Siempre estaré en deuda contigo».

Agradecimietnos también a los dos presidentes del club, con un recuerdo especial a Félix Sancho: «Sobre ti recae mucha presión y responsabilidad del futuro del club, pero estoy convencido de que sabrás manejar la situación como has hecho hasta ahora«. También le agradece la oportunidad de continuar en el club, pero en otras áreas de responsabilidad, pero «mi presencia, en este momento, podría distraer o desestabilidad y eso nunca nos lo perdonaríamos.

En esta carta de despedida no podían faltar los reconocimientos a los diferentes jugadores que han pasado por El Plantío y a los aficionados, por su compromiso permanente, que les ha llevado a ganarse el reconocimiento como la mejor afición de España.

«Espero que nuestros caminos se vuelvan a encontrar en un futuro... ha sido un verdadero placer«, concluye Epi una carta en la que también le desea «toda la suerte del mundo» al San Pablo Burgos en la nueva etapa que ahora se inicia, en la que contará con su exentrenador como un aficionado más, «que se alegrará y disfrutará de los logros futuros».

A continuación, la carta de despedida:

Como ya sabéis, después de cuatro temporadas en el club, llenas de muchas vivencias enriquecedoras, ha llegado el momento de separarnos y quiero aprovechar para dar las gracias a todos con los que he tenido la suerte de convivir y hacer juntos el camino que ha sido tan especial, por lo menos para mí. Se cierra una etapa en la que he tenido la suerte de dirigir las riendas del equipo de mi ciudad y me siento muy afortunado de haber vivido esta gran experiencia, pero sobretodo de haber podido disfrutarlo con tanta gente.

Primero, gracias Albano, han sido cuatro temporadas muy intensas codo con codo donde hemos tenido que superar momentos duros, que nos han permitido crecer en nuestras funciones. Gracias por reconocer y defender mi trabajo hasta el último momento. Mucha suerte en el futuro, e intenta tomarte un momento de respiro para disfrutar de todo lo que se ha conseguido y en mucha parte gracias a ti. También en estas primeras líneas quería aprovechar a dar las gracias a Andreu por acordarte de mí para acompañarte en los inicios de esta nueva aventura, en el C.B Miraflores, y que me ha permitido seguir creciendo como persona y como entrenador. Siempre estaré en deuda contigo. Gracias Coach.

Cierto es que el baloncesto en esta ciudad está llegando a cotas inimaginables hace años y por eso quería dar las gracias a todos y cada uno de los directivos que en algún momento han pasado por este proyecto. Porque vuestros esfuerzos, nos han permitido a los profesionales solo tener que preocuparnos de realizar nuestro trabajo.

Creo que un punto aparte se merecen los dos presidentes con los que he convivido en este proyecto. Gracias Jesús por rescatar el baloncesto profesional en esta ciudad y empezar con un proyecto en el que nadie la auguraba un futuro como éste. Gracias Félix por ser el impulsor y la cabeza visible del proyecto y haber conseguido hacer realidad lo que nos hemos ganado con mucho esfuerzo en la pista temporada tras temporada. Sobre ti recae mucha de la presión y responsabilidad del futuro del club, pero estoy convencido que sabrás manejar la situación como has hecho hasta ahora. Seguro que el club seguirá creciendo y consiguiendo mayores metas. Mucha suerte. También tengo que agradecerte haberme ofrecido la posibilidad de continuar en el club en otro cargo, pero como te expliqué, creo que mi presencia, en este momento, podría distraer o desestabilizar y eso nunca nos lo perdonaríamos.

Gracias a todas las empresas e instituciones que han colaborado en algún momento con este proyecto. Como ya he dicho más veces, invertir en baloncesto es invertir en valores, en buenos valores. Gracias a la «Inmobiliaria San Pablo» por ser el patrocinador del equipo todas las temporadas y al Ayuntamiento de Burgos por acompañarle en esta aventura. Agradecer a «Lexus» por dejarme disfrutar de sus coches, a «La Favorita» y a «L´arruzz» por encontrarnos siempre un hueco para juntarnos, a «Recaditos» y al «Bellavista» por el tentempié después de los partidos en el vestuario, a «Bou» por su trato, a «Humel» por equiparnos, a «hi end» por vestirnos, a «Isabel I» por dejarnos sus medios e instalaciones y al hotel «Cuéntame» por hospedar a nuestros jugadores cuando llegan a Burgos. Quería dedicar un agradecimiento especial a Guillermo y su familia, por vuestro homenaje en «BricoCentro».

Gracias a la prensa por respetar y valorar mi trabajo. En especial a los que habéis seguido el día a día del equipo y más de un día os he hecho esperar en la grada mientras me empeñaba en hablar con alguno de mis jugadores o compañeros.

También quería agradecer a todos aquellos que se han acordado de mí para reconocer el trabajo de este equipo y hacerme recoger algún premio en nombre de mi grupo de trabajo. Gracias a la Asociación de la prensa deportiva, a Burgos deporte y a la Federación de Castilla y León y a su presidente, Carlos.

No me puedo olvidar de los empleados de instalaciones deportivas, con Raúl al frente, gracias por facilitarnos que hayamos podido realizar nuestro trabajo diario y perdón si en algún momento os he dado mucha guerra. Echaré de menos subir los 41 escalones hasta la oficina y las jornadas maratonianas en El Plantío. ¡Han sido 15 años inolvidables trabajando en la calle de la Cascajera!!

Quería agradecer a la gente de administración por su dedicación y por la paciencia que las tres primeras temporadas tuvieron para aguantarnos cada día y deciros que esta última temporada se os ha echado mucho de menos en la oficina. Muchas gracias a Chema, Mikel, María, Andrea, Eva, Javi…y a todas aquellas personas que en algún momento han colaborado en el día a día del club. También quería agradecer a todos los que han hecho posible que se pueda llegar a jugar los partidos tanto en «El Plantio» como en «El Coliseum», así que muchas gracias a los voluntarios, porteros, personal de seguridad y a Rubén por ser el mejor delegado de campo, a Fernando por su labor con los árbitros, a los 7 que han pasado por las estadísticas encabezados por Guillermo y Javi, a Diego el speaker, a las Cheerleaders y a Fernando y Pablo nuestras mascotas Dino y Cooper.

Gracias al departamento de comunicación, marketing y publicidad. Jaime, José, Carolina, María, Javi y Nano. Gran trabajo el vuestro, habéis conseguido captar la atención de los que estaban fuera y que se hable mucho y bien del San Pablo Burgos y de los que hemos formado parte. ¡Sois muy grandes!!!

Quería agradecer a todos los jugadores que han pasado por el vestuario. Sin duda los verdaderos protagonistas de esta historia y de lo conseguido. No puedo nombrar a todos, pues han sido muchos, pero si quería agradecerle a cada uno de ellos su trabajo y el hecho de permitirme seguir disfrutando y aprendiendo con y de ellos. ¡Nada de lo conseguido hubiera sido posible sin vuestro esfuerzo!!!. De la primera temporada, quería agradecer especialmente al grupo de jugadores por tener que aguantar mis dudas y mis miedos en mi primer año al frente del equipo y por poner todo de su parte para ayudarme a sacar el trabajo adelante. En la segunda temporada, la del ascenso, me permitió disfrutar de ver como un equipo es capaz de crecer tanto a nivel de juego como a nivel humano, según fue avanzando la temporada. Fue un placer formar parte de ese fantástico vestuario. ¡Inolvidable!! Del primer año en ACB, me quedo con que un equipo señalado por todos como el claro candidato al descenso, cada uno de los jugadores fue capaz de poner todo su talento a disposición del equipo, para superar dos 0-7 y volver a cumplir con su objetivo. Quiero hacer un apartado especial para los jugadores con los que tuve la suerte de seguir trabajando en la 1ª temporada en ACB. Muchas gracias Barrera, Edu, Goran, Javi y López por vuestro compromiso y esfuerzo en hacer entender a los nuevos como funcionábamos y lo que pretendíamos en cada momento, aunque a veces imagino no fuera fácil.

Y llegamos al último vestuario que he tenido la suerte de dirigir, quizás haya sido el año más difícil y duro y donde el grupo ha tenido que superar más problemas y sobreponerse a más cambios y situaciones complicadas, pero donde tanto los que estaban como los que fueron llegando han sido capaces de sumar y remar en un mismo sentido, para poder acabar pudiendo mirarnos a los ojos y disfrutar de lo conseguido. Ha sido un lujo compartir el día a día con cada uno de vosotros. Mucha suerte en vuestros nuevos retos tanto profesionales como personales, os lo merecéis.

Sería injusto no acordarme de todos los jugadores de cantera que han pasado por el primer equipo. Gracias por ayudarnos a poder entrenar y mejorar con el equipo. Y enhorabuena a todos los que habéis podido debutar o tener minutos en el primer equipo. También quiero acordarme de los entrenadores de cantera que han realizado un gran trabajo y estoy seguro que hicieron todo lo posible por ayudar al primer equipo. Estoy convencido que vuestro trabajo se verá recompensado en un futuro cercano. Diego mucha suerte de cara al futuro. Sé que ilusión, esfuerzo y trabajo no os van a faltar. También decir que me ha hecho especial ilusión el hecho de reencontrarme en la cantera con entrenadores, padres y madres con los que en el pasado tuve relación y fueron para mí un apoyo y una fuente de aprendizaje.

Gracias a todos mis compañeros del cuerpo técnico con los que he compartido ilusión y esfuerzo. Por aguantar mis rarezas, por animarme en los momentos duros y disfrutar junto a mí de los buenos. A los servicios médicos, encabezados por Enrique, por hacernos ver otra perspectiva de las cosas y a Cesar y Gus, por estar cuando os hemos necesitado.

Al último en llegar, Gonzalo, porque te has sabido subir a un tren en marcha, te adaptaste rápido y has estado para todo lo que el equipo ha necesitado.

A los fisios. Víctor, mi compañero y amigo desde antes de que empezara todo este show, cualquier palabra que te pueda dedicar ya te la he dicho antes, fuiste muy importante para mí en aquella temporada en la que empezó todo. A Sergio, por tu trabajo y por crecer exponencialmente cada temporada que ha pasado. Por experiencia sé que no es fácil abstraerte de la presión que provoca la sombra tan alargada de tu antecesor. Un ejemplo de superación el tuyo. Y muchas gracias por estar siempre pendiente de lo que me hacía falta. De verdad que un placer el poder deciros a los dos que cuando fui a veros me arreglasteis la espalda y la cabeza… y eso no era tarea fácil. En la «peluquería» no puedo olvidarme de los de «prácticas» Javi y Diego, gracias por vuestra implicación. Diego mucha suerte en tu futuro camino, espero que sean muchos años dentro del club.

A los «prepas» Paloma y Diego con los que compartí una temporada con cada uno en Leb, vuestro apoyo y compromiso fue imprescindible para crecer y trazar el camino. Diego sé que te debo un desayuno y espero que sea pronto amigo. A Dani, la base del éxito de estos dos últimos años, tu trabajo, tu obsesión y tu planificación nos han permitido seguir creciendo a todos. Gracias por ponerte pesado con las cargas y con su distribución, pero te juro ¡no echare de menos el arroz integral de los menús!! Gracias a los 3 por marcarnos el camino y por entender las necesidades que teníamos los entrenadores en cada momento. Y a los de «prácticas» Samu y Jesús gracias por vuestro trabajo, ojalá vuestros proyectos futuros sigan ligados al basket de alguna manera.

A Santa. Por ser la alegría, por ser capaz de sacar una sonrisa o un gesto amable en las peores situaciones y por estar pendiente de cumplir tus obligaciones y echarnos una mano al resto.

A los entrenadores, porque si pongo AYUDANTES tendría que ser en letras mayúsculas. Gracias Fran por adaptarte tan rápido y entender lo que necesitábamos. Han sido 4 fantásticas temporadas en los que hemos crecido juntos. Gracias Alberto por llenar todos los huecos que no podíamos cubrir hasta tu llegada, tu curriculum ya hablaba por sí solo, pero tu ilusión, experiencia y ganas de sumar nos hicieron más fuertes. Los dos habéis sido un apoyo y respaldo constante, complementándoos y aportando lo que necesitábamos en cada momento. Gracias. Y antes de cerrar este bloque quería acordarme de Manu, sé que tu estancia fue corta, pero intensa, gracias por tu apoyo y por seguir teniendo un corazón enorme. MUCHAS GRACIAS A TODOS por ser mis amigos antes que compañeros. Han sido muchas horas dentro y fuera del pabellón discutiendo o comentando sobre nuestro trabajo. He aprendido mucho de y con vosotros. No os podre olvidar nunca. Dicen que los clubes deben estar por encima de las personas, pero vosotros habéis demostrado que para hacer a un Club grande se necesitan GRANDES PERSONAS.

No me puedo olvidar de Fernando que ha sido uno más del cuerpo técnico y no solo el chofer del equipo.

Antes de terminar quería agradecer a todas aquellas personas que me han mostrado gestos de cariño en estas cuatro temporadas y en especial en estos últimos días. Me han hecho sentir un afortunado. Gracias Kasi por cada mensaje y momento que pasamos juntos. Allá donde estés un fuerte abrazo.

Llegado este momento quiero dar la enhorabuena a todos los aficionados del equipo por demostrar en cada jornada que el premio a la mejor afición de España no puede tener otro galardonado. Gracias por vuestro apoyo incondicional en cada partido tanto en Burgos como en los desplazamientos. Vosotros sois la verdadera razón de ser, de este sueño hecho realidad.

Muchas gracias al fondo de animación, a las peñas «Andres Montes, «Bochanos» y «Sauki». Sois un ejemplo de animación y de amor a unos colores. Habéis sido la fuerza del equipo y en muchos momentos la única razón por la que seguir luchando. Sé que ya no soy nadie para pediros algo, así que solo deciros que sabiendo que sois la envidia de cualquier equipo, intentéis caminar juntos hasta el final a pesar de vuestras diferencias, siempre os unirá algo más grande como es el ayudar al equipo de baloncesto de esta gran ciudad a conseguir grandes metas con vuestro aliento. Aquello de «Tranquilos tenemos a Epi» en el día de mi debut contra Castellón o «Epi uno de los nuestros» no sabéis lo que ha llegado a significar para mí. Gracias a los «Andrés Montes» por vuestras visitas a los entrenos y por aquella merienda en vuestra sede. Gracias a los «Bocahnos» por la comida en Jaramillo y a los Sauki por aquella tarde que compartimos en el hotel Cuéntame. Siempre estaré en deuda con todos vosotros. ¡MUCHAS GRACIAS DE CORAZÓN!!!

Y por último gracias a los míos, a los que siempre han entendido que antepusiera mi trabajo a pasar tiempo con ellos. A mi familia por apoyarme siempre y en todo momento y por querer adaptar su vida a mis necesidades como profesional. Perdón, porque sé lo que habéis tenido que aguantar en los momentos duros. A mis amigos, aquellos que se preocupan por mí y son felices solo con verme disfrutar de mi trabajo o de mi familia y que apasionándoles o no el balón naranja siempre han estado junto a mí en los buenos y en los malos momentos. Gracias por preocuparos y estar preparados para cuando os hemos necesitado. Sabed que mi familia y yo os estaremos eternamente agradecidos.

Y después de estas líneas solo me queda desear toda la suerte del mundo a la GRAN FAMILIA DEL SAN PABLO BURGOS y a todos los que la componen. Yo ahora pasaré a ser un seguidor más que se alegrará y disfrutará de los logros futuros y por todos aquellos que sigan formando parte de ella.

Espero que nuestros caminos se vuelvan a encontrar en un futuro… ha sido un verdadero placer, MUCHAS GRACIAS Y MUCHA SUERTE.

Epi