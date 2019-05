Liga Endesa 'Epi': «Ahora a disfrutar y seguir trabajando» Diego Epifanio 'Epi' agradece a la afición su apoyo en el último partido de liga / María González El técnico burgalés no da pistas sobre su futuro en una breve comparecencia postpartido, pero sí felicita y agradece a los jugadores y el 'staff' la temporada que han hecho ISMAEL DEL ÁLAMO Burgos Domingo, 26 mayo 2019, 16:52

El futuro de Diego Epifanio 'Epi' al frente del San Pablo Burgos sigue siendo una incógnita y su última comparecencia tras partido no ha dado demasiadas pistas sobre lo que puede ocurrir. 'Epi', que acaba de cumplir sus dos temporadas de contrato firmadas cuando renovó tras el ascenso a ACB, ha comenzado felicitado a su equipo por el partido y la temporada realizadas. Nada nuevo, ya que siempre lo hace después de un partido.

Sí que ha querido hacer un breve agradecimiento más general. 'Epi' ha declarado: «me siento muy orgulloso de encabezar un grupo como este, tanto el staff técnico como los jugadores que han pasado por nuestro vestuario». Y ha asegurado que están «muy contentos por conseguir el objetivo del club de estar entre los once primeros equipos de la liga». Esto haría indicar que, a objetivo cumplido, renovación garantizada. Sin embargo, a estas alturas, cuando toca pensar en el próximo proyecto, la primera pieza no tiene contrato.

Por último, ha querido despedirse afirmando que «ahora a disfrutar y seguir trabajando». También se ha acordado del Cafés Candelas Breogán, que vuelve a la LEB tras una breve estancia en ACB. 'Epi' ha deseado mucha suerte a la familia del Breogán para la temporada que viene.