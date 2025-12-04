Estas son las fechas para el campus solidario de Navidad del San Pablo Burgos Los niños y las niñas nacidos entre 2012 y 2017 podrán disfrutar del baloncesto durante las vacaciones

El San Pablo Burgos pone en marcha una nueva edición del Campus Solidario de Navidad, 'San Pablo Fundación la Caixa', que en este año volverá a contar con la colaboración principal de la acción social de la entidad financiera, además de la estrecha participación de Fundación Aurora, junto al apoyo de los colaboradores oficiales Solán de Cabras, base: Deportes Manzanedo y Te Quiero Verde.

Podrán participar los niños y las niñas nacidos entre 2012 y 2017 y con la posibilidad de baby escuela para los nacidos entre 2018 y 2020 si se completan las plazas suficientes para formar un grupo.

En esta edición, el Campus Solidario de Navidad 'San Pablo Fundación la Caixa' contará con dos turnos, con la posibilidad de realizar la inscripción para ambos, a los siguientes precios:

El primer turno será los días 22, 23 y 26 de diciembre, mientras que el segundo se desarrollará los días 29 y 30 de diciembre y 2 de enero, con un precio, en ambos casos, de 50 euros (General) y 40 euros(Cantera). En el caso de participar en los dos turnos el precio será de 80 euros (General) y 70 euros (Cantera).

Los horarios del Campus Solidario de Navidad 'San Pablo Fundación la Caixa' serán de mañana, entre las 10:00 y las 14:00 horas, y se realizará en dos polideportivos, en función del número de participantes y de sus edades: el Polideportivo La Chopera del Colegio La SAFA y el Polideportivo Esther San Miguel.

Madrugadores

Del mismo modo que ocurriera en las pasadas ediciones, el campus navideño ofrecerá servicio de madrugadores, que acogerá a los participantes a partir de las 9:00 horas y que tendrá un coste adicional de 20 euros por turno, sujeto a la inscripción de un mínimo de 10 niños/as.

Las inscripciones podrán realizarse en la oficina del San Pablo Burgos (avenida de la Paz, 7, Bajo, Planta -1), de lunes a jueves, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, y los viernes, de 10:00 a 14:00 horas.

La participación en el campus, que tendrá plazas limitadas, incluye una camiseta de regalo y una visita de los jugadores del Recoletas Salud San Pablo Burgos, además de entrada infantil para el partido frente al Club Joventut Badalona del domingo 11 de enero, a las 12:00 horas, en el Coliseum.