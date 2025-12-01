Finaliza la vinculación entre el San Pablo Burgos y Sergi García El balle mallorquí ha permanecido en el equipo burgalés dos meses, en los que ha jugado cinco encuentros de Liga Endesa

El San Pablo Burgos y Sergi García han alcanzado la finalización del contrato temporal por dos meses que ha mantenido al base mallorquín en la plantilla del Recoletas Salud San Pablo Burgos durante octubre y noviembre, un tiempo en el que ha participado en cinco partidos de Liga Endesa.

