Sergi García. SAN PABLO BURGOS

Finaliza la vinculación entre el San Pablo Burgos y Sergi García

El balle mallorquí ha permanecido en el equipo burgalés dos meses, en los que ha jugado cinco encuentros de Liga Endesa

Burgos

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:50

El San Pablo Burgos y Sergi García han alcanzado la finalización del contrato temporal por dos meses que ha mantenido al base mallorquín en la plantilla del Recoletas Salud San Pablo Burgos durante octubre y noviembre, un tiempo en el que ha participado en cinco partidos de Liga Endesa.

