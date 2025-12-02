Jan Zidek y Felix Terins regresan a Burgos tras sus compromisos con sus selecciones Ambos jugadores han tenido minutos en los dos partidos que sus combinados nacionales han disputado en las primeras jornadas de clasificación para el próximo Mundial

Tras unos días de descanso para gran parte de la plantilla, el Grupo Ureta Tizona prepara ya su próximo compromiso liguero (domingo, 18:00 horas) ante FIBWI Mallorca Basquet Palma. Jan Zidek y Felix Terins no han disfrutado de esas jornadas libres ya que han disputado los dos primeros encuentros de clasificación para el Mundial de 2027 con sus respectivas selecciones. Zidek (República Checa) y Terins (Suecia) han tenido suerte dispar en la inauguración del Grupo H.

Ambas selecciones se enfrentaron el pasado viernes con victoria por 97 a 80 para la República Checa. En ese partido, Jan Zidek disputó 13:31 minutos, en los que consiguió 5 puntos y 2 asistencias. Por su parte, Felix Terins anotó 3 puntos en los 7:35 minutos que estuvo en pista.

Ya en el día de ayer, la República Checa selló el segundo triunfo en Estonia venciendo por 92 a 97, con otros 5 tantos de Jan Zidek en 11:30 minutos. Suecia pone fin a las primeras ventanas de la temporada sin estrenar el casillero de triunfos. Los suecos cayeron 83-94 ante Eslovenia, con un Felix Terins que no consiguió sumar ningún punto en los casi diez minutos que disputó (9:28).

