Jhivvan Jackson y Juan Rubio, nuevas caras del San Pablo Burgos: objetivos y sensaciones para la ACB El jugador murciano es optimista ya que «la pretemporada nos ha dejado muy buenas sensaciones»

BURGOSconecta Burgos Martes, 30 de septiembre 2025, 16:42

El San Pablo Burgos ha acudido este martes a la sede de Fundación Caja Rural en Burgos para formalizar la presentación ante los medios de comunicación de dos de sus incorporaciones en este verano: Jhivvan Jackson y Juan Rubio.

El director deportivo del club burgalés, Albano Martínez, ha sido el encargado de introducir a los fichajes. Sobre Jackson, ha repasado: «Viene de jugar en Alemania, de ser uno de los jugadores más importantes de la temporada pasada, tanto a nivel de anotación como de equipo revelación, e hizo una gran temporada en BCL», a lo que ha agregado: «Puede jugar en la posición de uno y de dos, buscando esa versatilidad. Tiene que ser un jugador importante, sobre todo, ofensivamente».

El responsable de la parcela deportiva ha hablado de Rubio, del que ha señalado: «A Juan le conocéis todos, es un jugador que ya tiene experiencia en la Liga Endesa, jugó con Andorra, y ha estado en los últimos años en los equipos punteros de Primera FEB». Asimismo, ha detallado: «Es un jugador muy versátil. A nivel defensivo, puede defender en cuatro posiciones: desde el uno hasta el cuatro. Es un jugador todo corazón y todo garra, lo da todo en la pista. A nivel de vestuario, se ha ganado a todos. Tiene un compromiso extraordinario con el equipo».

Jhivvan Jackson

El combo puertorriqueño ha analizado su incorporación al San Pablo Burgos: «La adaptación me está yendo bastante bien. Obviamente, la liga es mucho más física que las ligas en las que he estado jugando. He visto la liga acb durante bastantes años y sabía lo que me esperaba. El equipo y el entrenador me han ayudado mucho a adaptarme a ella, así que me está yendo bastante bien».

Jhivvan Jackson se ha definido como un jugador «competidor» y ha comentado su motivación para disputar la Liga Endesa: «Antes de empezar a jugar como profesional, mi meta era jugar en acb. Cuando esa oportunidad llegó, no me lo pensé dos veces para aceptarla y venir aquí». El jugador ha subrayado: «Esta es la mejor liga de Europa, quería venir a ayudar y competir con los mejores en Europa. Voy a hacer lo que pueda para ayudar a mi equipo a ganar».

Sobre los objetivos de la temporada, Jackson ha desgranado: «Llevar el trabajo día a día, mejorar en los entrenamientos como equipo e individualmente. Pienso que si tenemos ese nivel defensivo que Bruno nos pide, podemos tener una buena temporada porque en ataque tenemos muchas armas ofensivas. Tenemos buenas expectativas, pero lo llevamos día a día».

Juan Rubio

El alero murciano ha valorado el trabajo de la pretemporada, que ha dejado «muy buenas sensaciones» en el vestuario. «Hemos ido cogiendo los conceptos que Bruno nos ha ido explicando: que seamos un equipo muy duro defensivamente, que compartamos el balón, que juguemos rápido y alegre, que seamos un equipo pesado de jugar en contra», ha revelado.

A pesar de los pequeños contratiempos físicos de algunos jugadores, Juan Rubio ha hecho un análisis global de la situación de la plantilla: «De momento, lo estamos llevando bien. No ha habido ninguna lesión grave, cosa que es muy importante. Cuando uno no está, otros jugadores dan pasos adelante. Intentamos estar juntos».

El jugador retornará, esta vez de la mano del San Pablo Burgos, a competir en la Liga Endesa: «Creo que la acb es la mejor liga de Europa y siempre es una liga muy competitiva, muy física, muy táctica, con entrenadores y jugadores muy buenos. Sigue siendo más o menos lo mismo de la última temporada en la que la jugué, aunque siempre tiene la tendencia a ir a mejor».

