La Laguna Tenerife, siguiente rival exigente para el San Pablo Burgos

El Recoletas Salud San Pablo Burgos competirá por segunda semana consecutiva su compromiso de Liga Endesa a domicilio. El equipo de Bruno Savignani visitará a La Laguna Tenerife, este sábado, 8 de noviembre, desde las 20:00 horas, en el Pabellón Santiago Martín, en una sexta jornada que llevará a los castellanos a medirse nuevamente a un exigente rival en este primer tramo de temporada de acb.

El conjunto del Coliseum avanza en su particular Tourmalet, tras haber encajado una derrota en la visita a Valencia Basket, un encuentro del que hablaba el entrenador en la previa de mañana: «Queremos ganar siempre y creo que así tenemos que afrontar todos los partidos, pero también debemos tener la consciencia de que hemos jugado con el equipo más en forma de la liga».

Bruno Savignani desgranaba: «Sufrimos lo que sabíamos que podríamos sufrir. Obviamente, siempre queremos que las cosas salgan mejor, pero en la segunda parte competimos con mucha valentía y con mucha unidad. Eso nos hizo salir fortalecidos con las cosas que tenemos que hacer».

De cara al próximo compromiso liguero, el brasileño apuntaba: «Sabemos que va a ser duro, pero estamos dando pasos adelante como equipo, como grupo, y haremos un partido mucho mejor del que hicimos la semana pasada», a lo que agregaba: «Cada semana que pasa, buscamos mejorar y estar más consistentes en determinados aspectos que nos proponemos durante la semana. El equipo está motivado, sabiendo que es un partido duro, pero motivante».

El alto nivel de los rivales se une a las ausencias a las que ha tenido que ir sobreponiéndose el Recoletas Salud San Pablo Burgos en estos primeros duelos. «Al final, es complicado construir cuando tienes partidos tan complicados, con muchas salidas duras contra equipos fuertes, y las bajas no te facilitan ni te ayudan a mostrar en qué punto estás», analizaba Savignani, que recalcaba: «Son cosas que pasan en el deporte. Tenemos que estar preparados para ello y saber compensar las ausencias».

Los burgaleses han seguido creciendo en las sesiones de trabajo de esta semana, de las que el entrenador destacaba: «El equipo está bien. Ha sido una semana un poco más corta, pero hemos entrenado muy bien estos días. Estoy contento de lo que veo». A lo largo de estos días, Luke Fischer ha podido aumentar su labor con el grupo: «Está mucho mejor, ha entrenado con más continuidad. Todavía seguimos con el control de su carga de entrenamiento, pero estamos dando pasos adelante. Creo que eso también influye en que consigamos entrenar mejor». Por contra, Dani Díez todavía sigue con las molestias en el dedo meñique de la mano izquierda y, sobre él, el técnico explicaba ayer jueves: «No ha podido entrenar, ayer (miércoles) lo intentó, pero sigue teniendo molestias. Veremos cómo evoluciona y si consigue llegar».

El rival

La Laguna Tenerife alcanza esta sexta jornada liguera en la segunda posición de la tabla, con un balance de cuatro victorias y tan solo una derrota, la que encajó frente a Baskonia a domicilio en la última jornada (89-79). En el partido de Vitoria sobresalió la dupla que guía al equipo de Txus Vidorreta: el pívot Gio Shermadini (20 puntos y 24 créditos de valoración) y el base Marcelinho Huertas (16 puntos, 6 rebotes y 12 asistencias para 20 créditos de valoración).

El georgiano es el jugador mejor valorado de la Liga Endesa (26,4 créditos promedio) y el tercero en anotación (18,8 puntos de media), mientras que el brasileño se presenta como el mejor asistente de la liga (6,8 pases de canasta por choque). A nivel colectivo, el equipo tinerfeño es el segundo mejor en valoración (113,2 créditos por partido), el segundo en anotación (94 puntos de media) y el segundo en asistencias (19,6 pases de canasta por encuentro).

«Lo que hace La Laguna Tenerife es algo increíble: mantener a su entrenador y la base desde hace siete años», reconocía Bruno Savignani, que señalaba: «Juegan de memoria y eso es una ventaja muy grande para ellos». El entrenador del Recoletas Salud San Pablo Burgos valoraba el juego colectivo como una de las principales fortalezas de los canarios: «La capacidad de jugar colectivamente, de mover el balón, de saber cada uno lo que tiene que hacer desde la posición correcta en la situación adecuada. Eso quiere decir muchas cosas. Parece sencillo, pero lo sencillo hecho bien, como hacen ellos, es complicado».

La única derrota de los de Vidorreta en Vitoria podría servir para buscar puntos de referencia en los que apoyarse para realizar un buen partido este fin de semana. «Tienen muchos puntos que hemos analizado y hemos estudiado que nos pueden servir, pero también debemos tener la consciencia de que no tenemos la misma plantilla que Baskonia. El nivel físico que impusieron, muy importante en la segunda parte, limitó la producción de Tenerife», afirmaba Savignani, que subrayaba: «Dentro de nuestras posibilidades, tenemos que coger algunas claves para poder intentar ponerles las cosas más difíciles a ellos».

Los castellanos se reencontrarán mañana con el que fuera su base Bruno Fitipaldo, mientras que del lado burgalés, será Dani Díez quien retorne a Tenerife, donde compitió durante dos temporadas de Liga Endesa.