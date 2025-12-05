Partido de nivel para retomar el pulso a la Liga El Recoletas Salud San Pablo Burgos se mide a UCAM Murcia, este sábado, a las 18:00 horas, en el Coliseum

BURGOSconecta Burgos Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:25 Comenta Compartir

Tras el parón por la ventana FIBA del mes de noviembre, el Recoletas Salud San Pablo Burgos retoma la competición de Liga Endesa recibiendo a UCAM Murcia, este sábado, a partir de las 18:00 horas, en el Coliseum. El equipo dirigido por Bruno Savignani ha recuperado a lo largo de esta semana a los jugadores internacionales que compitieron junto a sus selecciones y llega con la novedad del pívot Ethan Happ, incorporado esta semana a la plantilla.

«Hemos tenido que organizarnos para poder tener buenos entrenamientos», ha explicado el entrenador del Recoletas Salud San Pablo Burgos en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana, en la que también ha reconocido: «Tener a los jugadores con sus selecciones es también un motivo de orgullo para nosotros porque eso quiere decir que son jugadores importantes».

Sobre el regreso de los internacionales, Savignani ha apuntado: «Les veo bastante motivados, frescos y con ganas de volver a jugar juntos. Físicamente están bien, a pesar de que han jugado bastantes minutos todos, pero les gusta estar con su selección», a lo que ha agregado: «Lo importante es estar con la cabeza fresca, reseteada y listos para empezar otra vez».

La principal novedad de la semana ha llegado con la incorporación a la plantilla del pívot Ethan Happ, de quien el entrenador de los burgaleses ha analizado: «Es un jugador bastante contrastado en la liga, experimentado y que me sorprendió mucho desde el primer momento que contactamos con él telefónicamente. Es muy inteligente, muy consciente de dónde viene y de lo que hay que hacer».

El técnico brasileño ha afirmado: «Está muy motivado por haber estado todo el año pasado lesionado sin poder jugar», y ha destacado: «Aunque ha estado un año parado, está bastante bien cuidado físicamente. Le falta el ritmo de partido, y eso poco a poco lo va cogiendo. Entrenando con nosotros estos días, ya ha ido mejorando».

El interior estadounidense, con pasaporte macedonio, será una nueva pieza importante para los castellanos: «Nos va a venir muy bien, no solo a nivel de él individualmente, sino porque es un jugador que nos va a hacer un equipo mejor». Se espera que Happ pueda estrenarse con el equipo en el compromiso de mañana: «Intentaremos hacer rotaciones más cortas con él para ver si, dentro de lo posible, puede jugar y nos puede dar algunos minutos de calidad».

UCAM Murcia, duro rival

El rival para esta novena jornada de Liga Endesa será UCAM Murcia, que visitará el Coliseum desde la tercera posición de la clasificación, con un balance de seis triunfos y dos derrotas. Los de Sito Alonso vienen de haber sumado una victoria en su último partido antes del parón internacional, frente a Hiopos Lleida (71-107).

Los mejores para los murcianos en este choque fueron el escolta Dylan Ennis (30 puntos, con un destacado 8/12 en triples, y 4 rebotes para 23 créditos de valoración) y el base Jonah Radebaugh (15 puntos y 5 rebotes para 23 créditos de valoración).

A nivel global en este primer tramo de la temporada, han sobresalido las actuaciones del base David DeJulius, el quinto máximo anotador de acb (15,8 puntos promedio); el alero Sander Raieste, tercero en rebotes (6,5 rebotes de media) –primero en defensivos (5,5)-; y el pívot Emanuel Cate, quinto en rebotes (6,3 capturas promedio) –primero en ofensivos (3)-.

En el aspecto colectivo, UCAM Murcia ha demostrado solidez para ser uno de los equipos punteros de la tabla: es el quinto equipo mejor valorado de la Liga Endesa (95,50 créditos de media), el quinto más anotador (89 puntos por partido), el cuarto en rebotes (38,88 capturas) –segundo en el rebote defensivo (27,13 rebotes)-, y el tercero en tiros de tres (10,50 triples).

Todo ello hace del rival de este sábado un conjunto muy potente, al que el equipo burgalés deberá estar preparado para hacerle frente. «Es una cosa que venimos hablando desde el primer día: nosotros tenemos que elevar el nivel físico y responder a la altura de UCAM Murcia, que ahora mismo tiene la mejor defensa de la liga. Eso dice mucho de la capacidad física que tiene el equipo», valora Bruno Savignani en la previa.