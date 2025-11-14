Prueba decisiva para un San Pablo Burgos que necesita reaccionar Los castellanos, penúltimos en la tabla, se miden a un Andorra al alza en un duelo directo marcado por las urgencias y las buenas sensaciones recientes

El Recoletas Salud San Pablo Burgos retorna a su pista para recibir a MoraBanc Andorra, este sábado, desde las 21:00 horas, en el Coliseum. El conjunto que dirige Bruno Savignani quiere confirmar la evolución positiva del equipo en sus últimos encuentros de Liga Endesa y buscará hacerse fuerte en la cancha burgalesa de la mano de su afición.

Las cinco derrotas consecutivas en los enfrentamientos de alto nivel en el último mes y medio han llevado a los castellanos a ocupar la penúltima posición en la tabla, a pesar de haber dado muestras en la pista de una progresión ascendente. «La semana pasada, comenté en la previa de Tenerife que habíamos hecho una muy buena semana de entrenamiento, que veía al equipo evolucionando y así se demostró en el partido», ha apuntado el entrenador Bruno Savignani en la rueda de prensa previa, celebrada en Itesal Ventanas, donde ha añadido: «Mirando los últimos tres partidos, hemos ido dando pasos adelante como deberíamos y sobreponiéndonos a la adversidad».

El técnico brasileño ha destacado: «Sabemos de la importancia del partido de mañana, pero ahora mismo, no estoy tanto a mirar la clasificación y las victorias y sí a que cada fin de semana tenemos que prepararnos lo mejor posible para llegar el sábado y que tengamos más opciones de ganar», a lo que ha agregado: «Haber estado cerca de tener un buen resultado en Tenerife nos da más ganas y más ilusión de hacer todavía un partido mejor, sabiendo que vamos a tener 9000 personas que nos van a empujar».

De la mentalidad de sus pupilos, Savignani ha expuesto: «Cuando das pasos en adelante, percibes que estás mejorando, que estás jugando mejor y ganando consistencia, pero no ganas el partido es siempre muy duro», pese a lo que ha afirmado: «El equipo viene demostrando que está madurando y creando esa consistencia en el día a día para que no importe cuál sea el rival. Conseguir mantener este nivel de concentración y de energía nos hace estar más preparados».

En una nueva buena semana de entrenamientos para el Recoletas Salud San Pablo Burgos, los castellanos han tenido la ausencia de Jermaine Samuels Jr, que tuvo que retirarse del duelo en Tenerife por una microrrotura en el isquiotibial, y sobre el que esperarán a mañana para confirmar si puede ayudar al equipo. En el apartado de altas, se espera que regrese Dani Díez, que ha podido trabajar con el grupo durante los últimos días.

MoraBanc Andorra, rival directo

MoraBanc Andorra inicia esta jornada en la decimosexta posición de la tabla, una por encima del Recoletas Salud San Pablo Burgos, con un balance de dos victorias y cuatro derrotas. Los de Joan Plaza conquistaron su segundo triunfo del curso en un partido de nivel donde se impusieron a Unicaja (98-74), después de firmar un gran primer cuarto (35-19).

Los jugadores más destacados en el duelo para los del Principado fueron el pívot Rubén Guerrero (11 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias para 19 créditos de valoración), el pívot Artem Pustovyi (16 puntos para 19 créditos de valoración) y el alero Stan Okoye (17 puntos para 17 créditos de valoración).

Durante la presente campaña, de la plantilla andorrana sobresalen las aportaciones de Shannon Evans, el tercer jugador en recuperaciones (1,8 por partido); Stan Okoye, el quinto jugador en tiros de tres (2,6 triples de media); Kyle Kuric, el tercer jugador en porcentaje exterior (57,7% de acierto); y Rubén Guerrero, el mejor en porcentaje desde la media distancia (82,4% de acierto). A nivel global, MoraBanc Andorra es el quinto equipo con más tiros de tres (10,50 de media) y el tercero en porcentaje de acierto desde el arco (38,41%).

En la rueda de prensa, Bruno Savignani ha hablado de la dureza de la competición: «En acb no hay ningún equipo al que le falten cosas. Es una liga tan competitiva que casi todos los equipos tienen siempre situaciones específicas que hay que cuidar y a las que estar atentos». El técnico ha subrayado: «Tenemos que ser conscientes de dónde están las fortalezas de Andorra, de dónde tenemos nuestras fortalezas para hacerles daño a ellos y debemos estar bastante cohesionados en el plan de partido».

Para tratar de regresar al camino de las victorias, el entrenador brasileño ha dado pistas de las claves por las que puede pasar el partido de este sábado: «Tenemos que enfocarnos en defender, en ser más consistentes defensivamente, controlar el rebote y tener la posibilidad de imponer el ritmo del partido».

El compromiso de mañana servirá para que regrese al Coliseum el que fuera base del San Pablo Burgos, Ferran Bassas, así como para que dos jugadores de la plantilla castellana, Juan Rubio y Sergi García, se reencuentren con uno de sus exequipos.