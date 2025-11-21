El San Pablo Burgos buscará su segunda victoria en Lugo

BURGOSconecta Burgos Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:37 Comenta Compartir

El Recoletas Salud San Pablo Burgos afronta su último compromiso liguero antes de la semana de parón por la ventana FIBA de noviembre. El equipo que dirige Bruno Savignani se medirá a Río Breogán, este sábado, 22 de noviembre, desde las 21:00 horas, en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo. Los burgaleses buscarán dar un paso adelante a nivel colectivo para tratar de conquistar su segunda victoria de la temporada de Liga Endesa, conscientes de la dureza del duelo de mañana.

La derrota del pasado fin de semana frente a MoraBanc Andorra ha llevado al Recoletas Salud San Pablo Burgos a encadenar seis encuentros sin conocer la victoria, una mala racha de la que los castellanos quieren comenzar a salir desde esta octava jornada de acb. El entrenador Bruno Savignani ha asegurado que sus pupilos han tratado de utilizar lo acontecido en el último partido para seguir mejorando de cara a las próximas jornadas.

«Jugamos bastante sólidos durante 35 minutos, tuvimos posibilidades de romper el partido dos o tres veces y no fuimos capaces. Hay que aprender y crecer sobre eso. Desde el lunes, hemos estado hablando bastante, trabajando en situaciones de mayor control y de tomar mejores decisiones en momentos claves», ha analizado Bruno Savignani, que ha agregado: «Solo vamos a poder salir de una derrota como esta juntos, todos juntos, cada uno poniendo un poco más».

El técnico brasileño ha hablado de la fuerza del grupo como clave para dar el paso adelante que necesita el equipo para volver a vencer: «Colectivamente, tenemos que dar un paso adelante todos juntos: desde los que juegan más a los que menos, desde mi parte, el staff... Tenemos que dar todos ese paso adelante como equipo para hacernos más consistentes, y al serlo, vamos a tener más dureza y más madurez para conseguir cerrar partidos difíciles como el del pasado sábado».

Savignani ha valorado lo que supondría conseguir mañana un triunfo en Lugo: «Sumar victorias para ganar confianza cada vez que salimos a la pista y que nos dé más seguridad de que estamos en el camino, de que es un proceso. Todos sabíamos que no iba a ser fácil». El entrenador ha recalcado: «Tenemos que mirar hacia delante, trabajar duro todos los días e ir a Lugo con las ganas y con la ilusión de hacer un partido mejor, más consistente, más duro, que nos dé la posibilidad de llegar al final y tener esa opción de ganar».

Río Breogán, un duro rival

Río Breogán alcanza esta octava jornada liguera desde la decimotercera posición de la tabla, con un balance de tres victorias y cuatro derrotas. El conjunto que dirige Luis Casimiro viene de haber conquistado un importante triunfo a domicilio frente a UCAM Murcia (83-96), en un partido que los gallegos dominaron durante los 40 minutos.

En el bando visitante, destacaron en este compromiso el pívot Danko Branković (19 puntos y 11 rebotes para 26 créditos de valoración), el alero Keandre Cook (24 puntos y 5 rebotes para 24 créditos de valoración) y el escolta Francis Alonso (16 puntos y 4 rebotes para 19 créditos de valoración).

El equipo lucense se presenta como el líder en rebotes ofensivos de lo que va de temporada (14,43 capturas por partido), el tercero más destacado en tiros de tres (10,43 por partido) y el cuarto en recuperaciones (8,29 balones por partido, en una estadística que lidera el Recoletas Salud San Pablo Burgos, con 10,29 balones recuperados de media).

«Río Breogán es un equipo que viene trabajando con el mismo entrenador y con una misma base del año pasado, lo que les ayuda mucho a tener consistencia. Es un equipo que juega duro y sabe muy bien lo que tiene que hacer colectivamente. Cuando van por delante, ganan confianza y sacan partidos», ha expuesto Bruno Savignani, que ha hecho hincapié en la necesidad de «estar atentos al rebote» como un aspecto fundamental para encarar el partido.

Dos jugadores conocidos por la afición burgalesa militan en las filas de Río Breogán, Dragan Apic y Jordan Sakho, mientras que un exjugador de los gallegos ahora forma parte de la plantilla del Coliseum, Sergi García.

