BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Coliséum verá el debut del equipo esta temporada el sábado 4 de octubre frente al Bàsquet Girona. SPB / Cintia Cortés

El San Pablo Burgos ya conoce su calendario completo para la temporada 2025/26 de la Liga Endesa

El debut de los de Burgos será en casa, ante su afición, el sábado 4 de octubre a las 19:00 horas frente al Bàsquet Girona

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:19

El San Pablo Burgos ya tiene marcada en rojo su hoja de ruta para la próxima temporada de la Liga Endesa. La ACB y DAZN, la plataforma que retransmitirá la competición durante las próximas cinco campañas, han hecho públicos este martes los días y horarios de los partidos correspondientes al curso 2025/26, en el que el equipo burgalés buscará consolidar su regreso a la élite del baloncesto español.

El debut de los de Burgos será en casa, ante su afición, el sábado 4 de octubre a las 19:00 horas frente al Bàsquet Girona. Apenas una semana después, el conjunto azul viajará a Bilbao para medirse al Surne Bilbao Basket (12 de octubre), en un inicio exigente que tendrá su primera gran prueba de fuego el domingo 19 de octubre, cuando visite la cancha del Real Madrid.

El calendario de la primera vuelta traerá enfrentamientos destacados en el Coliseum, como el duelo ante el Casademont Zaragoza (25 de octubre), la visita del Barça (18 de enero de 2026) o el choque contra el Joventut Badalona (11 de enero). Antes, el conjunto burgalés habrá pasado por plazas complicadas como Valencia (2 de noviembre), Tenerife (8 de noviembre) o Vitoria (27 de diciembre frente al Baskonia).

La segunda vuelta no será menos intensa. El San Pablo recibirá a Tenerife (7 de febrero), Baskonia (15 de marzo) y Real Madrid (12 de abril), tres de los rivales más potentes de la liga, además de vivir un cierre de temporada especial frente a su público, el 29 de mayo, con el Covirán Granada como último adversario. Entre medias, destacan salidas de máxima dificultad, como la del Palau Blaugrana para enfrentarse al Barça (9 de mayo) o la visita al Dreamland Gran Canaria (4 de abril).

Con este calendario ya fijado, el San Pablo Burgos puede comenzar a preparar con detalle un curso que se presenta vibrante y lleno de retos. El equipo contará con el calor de su afición desde el primer día y afrontará una liga en la que cada jornada será decisiva para reafirmar su lugar en la máxima categoría.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos en el accidente entre un autobús y un turismo en la A-1, en Burgos
  2. 2 Roban 15.000 euros en joyas y aparatos electrónicos del interior de autocaravanas en Burgos
  3. 3 El Ayuntamiento de Burgos ya tiene autorización para tramitar los bonos al consumo de 2025
  4. 4 Un accidente por la colisión de dos coches deja una mujer herida en la A-1 en Burgos
  5. 5 El pueblo de Burgos que convertirá un edificio deshabitado en uno de usos múltiples por 320.000 euros
  6. 6 La industria de Burgos reclama perfiles tecnológicos vinculados con el gaming y la IA
  7. 7 El nombre del Bulevar del Ferrocarril se hace oficial en Burgos y convivirá con las denominaciones de calles históricas
  8. 8 El Burgos subterráneo e inaccesible que se podrá explorar en realidad virtual y 360º
  9. 9 Una joya rural con historia: La Posada El Pintor busca nuevo propietario a solo 10 minutos de Burgos
  10. 10 Ignacio San Millán anuncia su candidatura a presidir FAE Burgos tras la retirada de Benavente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El San Pablo Burgos ya conoce su calendario completo para la temporada 2025/26 de la Liga Endesa

El San Pablo Burgos ya conoce su calendario completo para la temporada 2025/26 de la Liga Endesa