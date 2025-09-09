El San Pablo Burgos ya conoce su calendario completo para la temporada 2025/26 de la Liga Endesa El debut de los de Burgos será en casa, ante su afición, el sábado 4 de octubre a las 19:00 horas frente al Bàsquet Girona

El San Pablo Burgos ya tiene marcada en rojo su hoja de ruta para la próxima temporada de la Liga Endesa. La ACB y DAZN, la plataforma que retransmitirá la competición durante las próximas cinco campañas, han hecho públicos este martes los días y horarios de los partidos correspondientes al curso 2025/26, en el que el equipo burgalés buscará consolidar su regreso a la élite del baloncesto español.

El debut de los de Burgos será en casa, ante su afición, el sábado 4 de octubre a las 19:00 horas frente al Bàsquet Girona. Apenas una semana después, el conjunto azul viajará a Bilbao para medirse al Surne Bilbao Basket (12 de octubre), en un inicio exigente que tendrá su primera gran prueba de fuego el domingo 19 de octubre, cuando visite la cancha del Real Madrid.

El calendario de la primera vuelta traerá enfrentamientos destacados en el Coliseum, como el duelo ante el Casademont Zaragoza (25 de octubre), la visita del Barça (18 de enero de 2026) o el choque contra el Joventut Badalona (11 de enero). Antes, el conjunto burgalés habrá pasado por plazas complicadas como Valencia (2 de noviembre), Tenerife (8 de noviembre) o Vitoria (27 de diciembre frente al Baskonia).

La segunda vuelta no será menos intensa. El San Pablo recibirá a Tenerife (7 de febrero), Baskonia (15 de marzo) y Real Madrid (12 de abril), tres de los rivales más potentes de la liga, además de vivir un cierre de temporada especial frente a su público, el 29 de mayo, con el Covirán Granada como último adversario. Entre medias, destacan salidas de máxima dificultad, como la del Palau Blaugrana para enfrentarse al Barça (9 de mayo) o la visita al Dreamland Gran Canaria (4 de abril).

Con este calendario ya fijado, el San Pablo Burgos puede comenzar a preparar con detalle un curso que se presenta vibrante y lleno de retos. El equipo contará con el calor de su afición desde el primer día y afrontará una liga en la que cada jornada será decisiva para reafirmar su lugar en la máxima categoría.

