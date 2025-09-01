El San Pablo Burgos ya conoce su calendario de pretemporada Los de Bruno Savignani afrontarán siete encuentros de preparación para el retorno a la Liga Endesa acb

El San Pablo Burgos encara una intensa pretemporada en la que afrontará hasta siete citas de preparación para la campaña 2025/26 con la que retornará a la Liga Endesa acb. El equipo de Bruno Savignani disputará sus encuentros a lo largo del mes de septiembre, con tres de ellos sobre la cancha del Coliseum.

Los burgaleses estrenarán el nuevo Palacio de los Deportes de Oviedo en su primer encuentro amistoso; cuentan con cuatro compromisos ante equipos a los que se medirán en la nueva temporada de acb; disputarán un duelo internacional frente al Flamengo, que preparará su participación en la próxima FIBA Intercontinental Cup; además de jugar la tradicional final por el título de Copa Castilla y León, en el que se medirán al vencedor del triangular previo que competirán los conjuntos de Primera FEB.

Calendario de pretemporada

Sábado 6 de septiembre. Alimerka Oviedo Baloncesto en el Palacio de los Deportes de Oviedo, a las 19:30 horas.

Miércoles 10 de septiembre. Flamengo en el Coliseum Burgos a las 20:30 horas.

Viernes 12 de septiembre. Baskonia, en el Coliseum Burgos, a las 19:30 horas.

Sábado 13 o domingo 14 de septiembre. Final Copa Castilla y León en el Pabellón del vencedor del triangular. Horario por determinar.

Jueves 18 de septiembre. Coviran Granada en el Pabellón Fernando Martín (Fuenlabrada) Horario por determinar.

Domingo 21 de septiembre. Casademont Zaragoza, en el Coliseum Burgos, a las 12:30 horas.

Domingo 28 de septiembre Río Breogán en el Pazo dos Deportes (Lugo), a las 12:30 horas.

Venta de entradas

Los abonados del San Pablo Burgos tendrán disponibles dos opciones para hacerse con sus entradas para los partidos de pretemporada que se disputarán sobre la cancha del Coliseum: Pack de entradas para los tres partidos: 15 euros (precio único sin distinción de categorías). Entrada individual para cada partido: 10 euros (precio único sin distinción de categorías).

Los abonados podrán adquirir el pack de entradas para los tres partidos desde este lunes 1 de septiembre al lunes 8 de septiembre, hasta las 15:59 horas. La venta del pack estará disponible tanto de manera presencial en la oficina (avenida de la Paz, 7, Bajo, Planta -1), en el horario habitual de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, como a través de la venta online:

1. Accede a tu área de usuario en sanpabloburgos.com con tus credenciales habituales (enlace directo al área de usuario: https://www.sanpabloburgos.com/es/autenticacion/identificar).

2. Busca en el menú, en la sección MIS PEDIDOS y pincha en ella. Te aparecerá una pantalla con el texto PRETEMPORADA con importe de 15€.

3. Al pulsar en el botón PAGAR, el sistema te llevará a la pasarela de pago para finalizar la compra.

4. Si todo ha ido bien, debes recibir las entradas (1 por cada partido y persona) en el correo electrónico vinculado a tu cuenta.

Por su parte, aquellos abonados que deseen adquirir entrada para alguno de los tres partidos individualmente deberán acudir a realizar la compra de forma presencial a la oficina y los aficionados que todavía no sean abonados del San Pablo Burgos podrán adquirir igualmente las entradas para cada uno de los tres partidos en el Coliseum por 10 euros, con la venta habilitada en la oficina y en la página web del club.

