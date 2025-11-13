El San Pablo Burgos firma un convenio con la empresa burgalesa Cagüen Socks La firma textil lanzará una edición especial de calcetines navideños y convertirse en proveedor oficial de calcetines de la cantera

Cagüen Socks y el San Pablo Burgos han presentado este jueves, 13 de noviembre, en el Edificio Nexo de Fundación Caja de Burgos el convenio de colaboración por el que la marca y el club lanzarán una edición especial de calcetines para Navidad, además de convertirse en el proveedor oficial de calcetines de la cantera. En la firma del acuerdo han estado presentes el CEO de Cagüen Socks, Rafael Rodríguez; el director deportivo y gerente del San Pablo Burgos, Albano Martínez; y los jugadores del Recoletas Salud San Pablo Burgos, Yannick Nzosa y Luke Fischer.

Los calcetines especiales de Navidad, creados por Cagüen Socks y el San Pablo Burgos, tendrán un precio de 10 euros y estarán a la venta en la oficina del club (Avenida de la Paz, 7, Bajo, Planta -1ª) desde este viernes 14 de noviembre, en el horario habitual. Próximamente, también estarán disponibles en la tienda online del club burgalés.

Albano Martínez ha sido el encargado de abrir la presentación, en la que ha afirmado: «Es un día bonito para el San Pablo Burgos porque unimos fuerzas con la marca de calcetines Cagüen Socks, de la que quiero resaltar, sobre todo, que es una marca burgalesa que viene trabajando desde hace varios años no solo con clubes deportivos, sino con asociaciones y con festivales. Es una marca bastante reconocida en la sociedad burgalesa y supone un orgullo para nosotros poder juntarnos».

El director deportivo ha agradecido la implicación de la marca con esta propuesta navideña: «Quiero agradecer a Rafa y a todo su equipo por haber pensado en nosotros. Lanzamos junto a ellos unos calcetines para Navidad, en una colaboración que es muy bonita, con un diseño que ha sido un gran acierto. Esperemos que sea del agrado de todo el mundo y que estas Navidades haya muchos regalos de estos calcetines».

El convenio contempla también una implicación importante para la cantera del San Pablo Burgos, como ha explicado Albano Martínez: «Cagüen Socks va a ser el proveedor oficial de calcetines de la cantera del San Pablo Burgos y va a sacar también una línea especial para el equipo U22, Burgos Grupo de Santiago», gracias a lo que «nuestros chavales van a estar bien equipados, con un producto de mucha calidad».

Por su parte, Rafael Rodríguez se ha mostrado satisfecho con este convenio y ha puesto en valor la proyección de Burgos gracias al San Pablo Burgos. «Para nosotros, lo más importante es que podamos aportar nuestro granito de arena desde aquí, desde Burgos, y que se nos conozca a cualquier nivel, que es a lo que nos van a ayudar ellos con su juego», ha recalcado el CEO de Cagüen Socks.

