El San Pablo Burgos inicia la pretemporada en Oviedo El equipo de Bruno Savignani compite su primer compromiso de preparación ante el Alimerka Oviedo Baloncesto, este sábado, desde las 19:30 horas, en el Palacio de los Deportes ovetense

Arrancan los amistosos de pretemporada para el San Pablo Burgos, que disputará su primer compromiso de preparación para el nuevo curso frente al Alimerka Oviedo Baloncesto, este sábado, a partir de las 19:30 horas, en el Palacio de los Deportes de Oviedo.

En esta tercera semana de trabajo, el equipo dirigido por Bruno Savignani hará frente a su primera prueba en la cancha, donde el entrenador brasileño podrá comenzar a calibrar cómo están encajando las nuevas piezas en la plantilla que competirá en la Liga Endesa acb en la próxima temporada 2025/26.

Para afrontar este primer encuentro, los burgaleses tendrán presentes en su convocatoria a nueve jugadores del primer equipo: Luke Fischer, Dani Díez, Pablo Almazán, Yannick Nzosa, Juan Rubio, Raul Neto, Jhivvan Jackson, Jermaine Samuels Jr. y Gonzalo Corbalán, además del islandés Jón Axel Guðmundsson, que se incorporará a la concentración del equipo en tierras asturianas tras su paso por el EuroBasket.

La lista de jugadores para el amistoso de este fin de semana la completarán los miembros del Burgos Grupo de Santiago U22: Ramiro Rodríguez, Joaquín Taboada, Dani González y Amadou Traore, que han venido trabajando a las órdenes de Savignani a lo largo de las últimas semanas.

El rival

El primer rival del San Pablo Burgos en esta pretemporada será el Alimerka Oviedo Baloncesto, un rival conocido para los burgaleses de las últimas campañas de Primera FEB. Dirigido por Javi Rodríguez, el conjunto asturiano mantiene a varias de las piezas del curso pasado: Raúl Lobaco, Robert Cosialls, Dan Duscak y Alonso Faure, a los que se han incorporado jugadores como Greg Parham, Francis Nwakorie, Fede Copes, o un conocido de los castellanos, Calvin Hermanson.

