Afición San Pablo Burgos en Bilbao. SPB-Cintia Cortés

El San Pablo Burgos organiza viaje y reserva de entradas para el partido ante el Real Madrid

La entrada al Movistar Arena tiene un precio único de 25 euros y, de forma opcional, el viaje de ida y vuelta un coste de 27 euros

Burgos

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:41

Comenta

El Recoletas Salud San Pablo Burgos se medirá este domingo, a partir de las 12:30 horas, al Real Madrid, en el Movistar Arena. Después de un masivo desplazamiento a Bilbao, los de Bruno Savignani quieren seguir contando con el calor desde la grada de la afición burgalesa, en esta cita de altura frente a uno de los rivales más potentes del continente. De ahí que el club haya organizado reserva de entradas y desplazamiento en autobús a la capital del país. Unas entradas que están situadas en la zona alta del Fondo de Goya y que estarán disponibles a un precio único de 25 euros.

La reserva de tickets se realizará únicamente de forma presencial en la oficina del San Pablo Burgos (avenida de la Paz, 7, Bajo, Planta -1), desde este miércoles 15 de octubre, a las 12:00 horas, y hasta el jueves 16 de octubre, a las 19:00 horas, con un horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

Una vez realizada la reserva de entradas en la oficina del club burgalés, el Real Madrid enviará un enlace para realizar el pago de los tickets y proceder a su descarga para acceder este domingo al Movistar Arena.

Viaje en autobús

Para que la afición burgalesa tenga más sencillo disfrutar en directo de esta tercera jornada de acb, el San Pablo Burgos organizará desplazamiento en autobús a Madrid. El precio de ida y vuelta será de 27 euros y estará sujeto a que se complete un mínimo de 40 plazas.

La salida del autobús será el domingo 19 de octubre, a las 8:30 horas, desde el Coliseum, y el regreso a Burgos se realizará a las 18:00 horas, en el punto de encuentro designado en Madrid. Del mismo modo, la reserva del viaje podrá completarse en la oficina del club

