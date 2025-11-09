El San Pablo Burgos se queda cerca de dar la sorpresa Los azulones firmaron su quinta derrota consecutiva en un encuentro en el que Samuels posiblemente sufrió un desgarro muscular

El Salud Recoletas San Pablo Burgos enlazó su quinta derrota consecutiva a pesar de realizar posiblemente uno de sus mejores o su mejor encuentro de lo que va de campeonato y estar en disposición de llevarse el triunfo hasta los instantes finales ante uno de los grandes de la máxima categoría como el La Laguna Tenerife.

La Laguna Tenerife Huertas (28), Sastre (10), Giedraitis (6), Doornekamp (4) y Shermadini (14) -quinteto inicial-, Fitipaldo (10), Jaime Fernández (6), Van Beck, Thomas Scrubb (12), Kostadinov, Abromaitis (3) y Guerra (8). 101 - 97 Salud Recoletas San Pablo Burgos Gudmundsson (4), Jackson (22), Meindl (6), Samuels (13) y Fischer (2) -quinteto inicial-, Neto (14), Sergi García, Corbalán (17), Rubio (5), Almazán (2), Nzosa (6) y De Sousa (6). Árbitros Sánchez Cutillas (Colegio murciano), Calatrava Cuevas (Colegio valenciano) y Torres Sánchez (Colegio aragonés). Eliminaron a los jugadores visitantes Fischer (min. 24), Jackson (min. 38) y Nzosa (min. 40).

Parciales 24-22, 28-26 (52-48), 24-20 (76-68), 25-29 (101-97).

Pabellón Santiago Martín. 4.827 espectadores.

El primer cuarto fue de máxima igualdad, destacando las dos faltas cometidas en cuatro minutos por Fischer, que le acabaron pesando en el desarrollo del partido. Samuels llevó en ese cuarto el peso anotador del conjunto burgalés y las ventajas de cada equipo no superaron los cuatro puntos y las alternativas en el marcador fueron fluctuando.

Sendos triples seguidos de Thomas Scrubb y Giedraitis dieron la primera ventaja al conjunto tinerfeño por encima de los cinco puntos (35-28), lo que obligó a Bruno Savignani a pedir el primer tiempo muerto. Fischer cometió la tercera falta mediado el cuarto y a 4:16 para el descanso el cuadro local lograba su máxima ventaja: 42-32. Ocho puntos de Huertas en ese parcial dispararon al cuadro lagunero. La marcha de Jackson al banquillo y el acierto de Huertas y Shermadini hizo que la diferencia se fuese a ocho puntos (48-40). Sin embargo, la reacción en los dos últimos minutos del San Pablo Burgos, comandado por Neto (8 puntos el cuarto) y Samuels, dejó el duelo al descanso en 52-48. Sólo cinco lanzamientos de tres y uno anotado hasta el descanso por el equipo burgalés pesaron a la hora de hacer frente al mayor acierto del rival.

Toda la segunda mitad del partido fue un querer y no poder del cuadro burgalés por dar caza en el marcador a su rival. Y eso que no se despegó nunca, a pesar de verse en varias ocasiones perdiendo por ocho puntos.

El tercer cuarto empezó con la cuarta falta de un Fischer que fue eliminado poco después. Con 65-63, Jackon dispuso de un tiro de tres para poner por primera vez desde el minuto nueve a su equipo por delante, pero falló. No fue el día en el tiro exterior del conjunto cidiano, con sólo 7 de 24 aciertos por parte de los pupilos de Bruno Savignani, aunque en la parte final del duelo mejoraron los números, lo que le permitió estar en el duelo hasta el final. Jackson anotó en el cuarto doce puntos, su equipo se puso 70-68 a 1:33 para el final del parcial, pero tres canastas seguidas de Huertas y Shemadini situaron un 76-68 antes de entrar en los últimos diez minutos.

El equipo burgalés logró acercarse a un esperanzador 83-81 en el minuto 35, con una actuación destacada de Corbalán. La quinta falta de Jackson y la De Sousa poco después por una técnica tras anotar una canasta dejaron mermado al elenco de Savignani para los minutos finales. Un triple de Corbalán a once segundos puso el 97-94. Y se animó con otro que situó, a menos de un segundo y medio, un 99-97, pero los dos tiros libres finales de Fitipaldo sentenciaron el duelo.

La próxima cita será para el conjunto cidiano será el sábado, a las 21:00 horas, ante el MoraBanc Andorra en Burgos.

Bruno Savignani: «Estoy muy orgulloso del equipo»

El entrenador del equipo burgalés se lamentó por el gran número de puntos recibidos y se mostró extrañado con el criterio arbitral, aunque se sintió orgulloso con el trabajo de sus jugadores. «Es complicado hacer una valoración fría. Vinimos con la idea clara de proponer el juego a nivel ofensivo y defensivo y ofensivamente estuvimos muy bien, haciendo 97 puntos ante un equipo como La Laguna Tenerife, que tiene una gran defensa, pero defensivamente sufrir 101 puntos nos complica ganar partidos», apuntó el preparador del San Pablo.

«Honestamente quiero felicitar al rival por la victoria, que ha jugado muy bien, pero nos cuesta entender el criterio arbitral. 35 faltas contra 22 en un partido cerrado y disputado. O nosotros no lo estamos entendiendo bien o el criterio es distinto. Estoy orgulloso del equipo, compitió muy bien, que no es fácil, y salimos con la cabeza alta y con fuerza para lo que viene. Quiero también agradecer a nuestra afición cómo nos empuja y sigue. Es un privilegio tenerla», añadió Savignani.

El técnico del cuadro cidiano apuntó que la quinta falta de Jackon quizás les quitó más posibilidades de ganar el partido y opinó sobre la circunstancia de que su equipo hubiese llegado vivo a los instantes finales: «Nos reconforta. Tenemos que crear nuestra identidad con humildad, trabajo y unidad. Los chicos han mostrado gran carácter y compromiso, a pesar de las lesiones y las faltas. Estoy orgulloso de la prestación que han hecho, pero no contento con el resultado. Si seguimos en esta línea, llegarán mejores momentos y victorias».

Para finalizar, Bruno Savignani reveló que Samuels posiblemente sufra un desgarro muscular en el isquiotibial.

