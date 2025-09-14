El San Pablo Burgos roza la Copa Castilla y León pero cede en la final ante el Palencia Los de Bruno Savignani, que llegaron a dominar el marcador en varias fases del encuentro, cayeron por 96-91 frente al Súper Agropal en un duelo vibrante decidido en los últimos instantes

Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:36

El San Pablo Burgos se quedó a las puertas del título en la Copa Castilla y León 2025 tras caer en la final disputada en el Pabellón Municipal de Palencia frente al Súper Agropal (96-91). El equipo burgalés firmó un partido de gran carácter, llegando a voltear el marcador y a dominar durante varios tramos, pero los locales supieron imponer su acierto exterior y mayor temple en los momentos decisivos para coronarse campeones autonómicos.

Súper Agropal Palencia Alec Wintering (10), Xabi Oroz (6), Adam Kunkel (20), Josip Vrankic (15) y Chema González (4) –cinco inicial– Óliver Gómez (-), Tobias Borg (10), Manu Rodríguez (11), Daniel Alonso (-), Ingus Jankovic (12), Mladen Armus (8), Pablo Hernández (-). 96 - 91 San Pablo Burgos Jón Axel Gudmundsson (6), Jhivvan Jackson (5), Juan Rubio (8), Jermaine Samuels Jr (1) y Luke Fischer (16) –cinco inicial– Gonzalo Corbalán (16), Dani Díez (16), Leo Meindl (17), Pablo Almazán (-), Yannick Nzosa (6), Joaquín Taboada (-), Ramiro Rodríguez (-). Terminaron eliminados por cinco faltas personales Yannick Nzosa y Jhivvan Jackson. Cuartos 26-19; 14-25; 22-19; 34-28.

Árbitros Juan G. Carpallo, Sergio del Val y Juan A. Pinela.

Incidencias Partido correspondiente a la final de la Copa Castilla y León disputado en el Pabellón Municipal de Palencia.

El San Pablo Burgos quedará como subcampeón de la Copa Castilla y León 2025 tras caer frente al Súper Agropal Palencia en la final del torneo autonómico. Los de Bruno Savignani y los de Natxo Lezkano ofrecieron un encuentro en suelo palentino que tuvo sus alternativas en el electrónico y que llegó con igualdad a una conclusión de partido en la que los locales supieron imponerse.

El rendimiento exterior del Súper Agropal Palencia les llevaba a dominar el arranque de la final (6-0), que quedaba contrarrestado por los puntos del San Pablo Burgos, con unos activos Juan Rubio y Luke Fischer, que restablecían la igualdad (6-6). Los locales buscaban sus opciones de dominar el encuentro y conseguían abrir la diferencia hasta los ocho puntos (17-9). El liderazgo permitía a los de Lezkano subir su mejor renta a diez puntos, apenas recortada al final del primer cuarto (26-19).

El conjunto palentino mantenía las riendas del duelo en un segundo periodo en el que conseguían establecer una nueva máxima de 12 puntos (35-23) y seguía comandando el duelo mediado el cuarto (38-27). Los de Savignani se apoyaban en el esfuerzo colectivo desde la defensa para hacer efectivo un parcial de 2-14 en tres minutos y medio que volteaba el signo de la final (40-41). El descanso se alcanzó en el Pabellón Municipal de Palencia con el San Pablo Burgos a los mandos (40-44).

Los burgaleses se mantenían a los mandos del electrónico de la final copera en el regreso de vestuarios (45-50), pero los palentinos se aprovechaban del acierto exterior para ir reduciendo las diferencias hasta recuperar la delantera (59-58). El tercer periodo llegó con la mínima ventaja visitante (62-63).

El último cuarto arrancaba con alternativas en el marcador para ambos equipos, que dejaban equilibrado el encuentro (68-68). El San Pablo Burgos aumentaba su rendimiento defensivo, lo que le permitía enlazar un 0-7 de parcial para subir a cinco su ventaja mediado el periodo (70-75). El tiempo muerto de Lezkano daba aire a los locales, que volvían a igualar la contienda (77-77). El intercambio de canastas, con Gonzalo Corbalán y Leo Meindl liderando a los visitantes, dejaba en la mínima la diferencia a falta de dos minutos (82-83).

El Súper Agropal Palencia firmaba un parcial de 7-0 que obligaba al tiempo muerto de Savignani (87-83). El técnico brasileño tenía que pararlo de nuevo un par de jugadas después, cuando los locales subieron a seis su renta con treinta segundos de final por jugar (90-83). Una falta llevaba a Alec Wintering a la línea de tiros libres, marraba el primero, pero los árbitros le concedían dos lanzamientos más, que anotaba (92-83). Tiraban de carácter los burgaleses, que a pesar de todo volvían a poner a tres la distancia en los últimos segundos de partido (94-91). Dos libres de Vrankic sellaban la final de la Copa Castilla y León, que quedaba en manos del Súper Agropal Palencia (96-91).

El equipo burgalés disputará su próximo partido de pretemporada ante el Coviran Granada, el jueves 18 de septiembre, a las 19:30 horas, en el Pabellón Fernando Martín (Fuenlabrada).