El San Pablo Burgos, de vuelta a la pista El conjunto burgalés inicia este martes los entrenamientos de pretemporada con una doble sesión en el Polideportivo El Plantío

El San Pablo Burgos ha arrancado este martes los entrenamientos de preparación para la próxima temporada 2025/26 de Liga Endesa acb. El equipo dirigido por Bruno Savignani ha realizado una doble sesión en este día inicial de pretemporada en la cancha del Polideportivo El Plantío.

Seis jugadores del primer equipo -Luke Fischer, Dani Díez, Pablo Almazán, Raul Neto, Yannick Nzosa y Juan Rubio- han compartido la jornada con siete de los miembros del Burgos Grupo de Santiago de la Liga U22: Dani Rodríguez, Marcos Bella, Ramiro Rodríguez, Amadou Traore, Joaquín Taboada, Dani González y Alonso Reyes.

Los burgaleses entrenarán esta semana de martes a sábado, en jornadas de doble sesión a excepción del jueves, cuando realizarán una única sesión matinal. Los entrenamientos comenzarán con un alto componente físico, a las órdenes del preparador físico Dani Hernández Roda, antes de aumentar el trabajo con balón que terminará por dar paso a los entrenamientos grupales.

Antes de iniciar la sesión vespertina de este martes, tanto el entrenador del San Pablo Burgos, Bruno Savignani, como el director deportivo del club, Albano Martínez, han atendido a los medios de comunicación, en una comparecencia en la que han valorado la actualidad del equipo, con cuestiones como el mercado de verano y el arranque de la pretemporada.

El entrenador del San Pablo Burgos ha sido el primero en atender a los periodistas, con los que ha hablado de este inicio del trabajo: «Llevamos ya mucho tiempo sin estar juntos. Afrontamos una nueva temporada, una nueva ilusión, y tenemos ganas de empezar a ver a los chicos juntos y ver al equipo creando su forma. Sabemos que tenemos mucho trabajo, pero estamos contentos de volver a estar aquí trabajando».

Bruno Savignani ha comentado la labor realizada desde la parcela deportiva a lo largo de este verano: «Creo que se ha hecho un muy buen trabajo en conjunto, el primero, Albano, que ha hecho un grandísimo trabajo en un verano complicado para los fichajes. Creo que hemos conseguido hacer una plantilla muy equilibrada, con jugadores que tienen cierta experiencia y con otros que tienen bastante juventud y talento. Vamos a tener bastantes opciones de hacer muchas cosas juntos».

Pese a la llamada del cuerpo técnico de su selección nacional, a la que tomó la decisión de renunciar, el brasileño ha arrancado junto al resto del San Pablo Burgos esta pretemporada desde el primer día, sobre lo que ha explicado: «Sentía que debía hacerlo y lo he hecho con mucha tranquilidad. Siempre he respondido con un sí a mi selección, pero sabía que lo más importante era mandar el mensaje a mis jugadores, al club y a la gente de que yo estoy aquí desde el primer día a full y voy a hacer todo para que las cosas salgan bien».

De cara a la temporada que viene en la Liga Endesa, Savignani ha destacado: «Nosotros tenemos claro lo dura que va a ser la acb y sabemos que somos un recién ascendido, pero con ganas de hacer las cosas bien», a lo que ha agregado que el trabajo «determinará dónde estemos y ojalá que consigamos la permanencia lo antes posible para luego ver si podemos empezar a poner pequeños retos».

Este será el debut para el entrenador brasileño en un banquillo de la máxima categoría del baloncesto español, una motivación sobre la que ha apuntado: «Lo tomo con tranquilidad. Es verdad que con una ilusión distinta, porque obviamente es un reto distinto y mayor, pero con tranquilidad, sabiendo que si tenemos esa tranquilidad y la conseguimos pasar a los jugadores, al club y a la afición, ya que vamos todos juntos al mismo destino y con la misma ilusión, al final las cosas seguramente van a salir bien».

El director deportivo ha tomado el relevo del entrenador en la comparecencia ante los medios de comunicación, en la que ha hecho balance de un mercado de fichajes con una cierta dificultad con respecto a los cupos: «Más allá de complicaciones, ha sido un mercado al que nos hemos tenido que adaptar, igual que hemos hecho otros años en función de en qué categoría estábamos. En el tema de cupos, nosotros teníamos ya una planificación hecha en su momento de todos los disponibles a los que podíamos acceder y, a partir de ahí, trabajas para poder hacer la mejor plantilla posible».

Albano Martínez ha explicado cómo se ha ido conformando la plantilla del San Pablo Burgos para el curso 2025/26: «Los jugadores, como cualquier profesional, primero quieren intentar optar a jugar lo más alto posible en los equipos punteros o jugar en los equipos que tienen doble competición». Sobre ello, la dirección deportiva burgalesa ha tenido que trabajar: «Hemos tenido que estar lo suficientemente listos o avispados para intentar convencer a ciertos jugadores, que a lo mejor podían aspirar a alguno de esos equipos, ofreciéndoles ese proyecto del San Pablo Burgos, con esa ambición que tenemos y el querer que vengan aquí».

No obstante, más allá de las individualidades, el director deportivo ha hecho hincapié en la fortaleza colectiva que será clave en el éxito del equipo: «Tenemos que basar nuestra fortaleza, como hemos hecho siempre, en ser un grupo, en ser un equipo. De nada sirve que haya dos jugadores que metan 20 puntos todos los días si el resto no acompaña», a lo que ha añadido: «Conociendo a Bruno y cómo trabaja, les va a exigir el 200% a cada jugador e intentaremos sacar el mayor rendimiento a cada uno de ellos. Habrá algunos que tengan una importancia mayor que otros, pero lo importante es que todos rindan y que todos tengan esa importancia en el equipo».