El San Pablo cierra la pretemporada con derrota en Lugo

Se acabaron las pruebas. El San Pablo Burgos puso hoy punto y final a su pretemporada cosechando una derrota ante al Río Breogán en tierras lucenses en un partido en el que los burgaleses no fueron capaces de reaccionar tras el arreón local del tercer periodo.

El equipo de Bruno Savignani, que no pudo contar con la participación de Luke Fischer, ausente por precaución, arrancó con buen pie un amistoso que se mantuvo igualado en el inicio. Los gallegos fueron tomando ventaja con el paso de los minutos y llegaron a establecer su máxima en 16 puntos en el tercer periodo, una renta que acabó siendo decisiva.

Río Breogán Bakary Dibba (4), Keandre Cook (8), Arturs Kurucs (8), DeWayne Russell (11) y Danko Brankovic (10) –cinco inicial– Francis Alonso (22), Erik Quintela (4), Aleksandar Aranitović (8), Dario Dreznjak (11), Dragan Apic (5), Jordan Sakho (3), Aleksandar Cvetkovic (-), Mihajlo Andric (-). 94 - 87 San Pablo Burgos Jón Axel Gudmundsson (18), Jhivvan Jackson (9), Leo Meindl (4), Jermaine Samuels Jr (14) y Yannick Nzosa (8) –cinco inicial– Juan Rubio (-), Gonzalo Corbalán (7), Dani Díez (16), Raul Neto (3), Silvio De Sousa (5), Pablo Almazán (3), Luke Fischer (-). Terminaron eliminados por cinco faltas personales Silvio De Sousa, Leo Meindl y Jhivvan Jackson. Cuartos: 28-25; 18-15; 21-18; 27-29.

Árbitros: Carlos Cortés, Jorge Martínez e Iyán González.

Incidencias: Partido de pretemporada disputado en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo, ante 1.200 espectadores.

El último amistoso de la pretemporada arrancaba en positivo para el San Pablo Burgos, que ponía en cinco su mejor renta (2-7). Río Breogán iba entrando poco a poco en el duelo y, con un 7-0 de parcial, conseguía ponerse por delante (12-9). La aportación de Yannick Nzosa, con los puntos de Jhivvan Jackson, lograba que los de Savignani restablecieran la igualdad (15-15), pero la incidencia de Francis Alonso alzaba la máxima local hasta los ocho puntos (27-19). Las tres faltas de Silvio De Sousa obligaban a recomponer el juego interior de los burgaleses, que se apoyaban en los triples de Dani Díez y Pablo Almazán para ajustar las diferencias al final del primer cuarto (28-25).

Díez sostenía a los castellanos en la pelea por el duelo (37-33), pero el rendimiento exterior de los gallegos, unido a los fallos ofensivos de los visitantes, les otorgaba nuevamente su ventaja más amplia (43-35). El esfuerzo de Nzosa bajo canasta y la contribución de Leo Meindl aproximaba una vez más al San Pablo Burgos (43-40). No obstante, Río Breogán se llevaba el marcador parcial al descanso (46-40).

En el regreso de vestuarios, el equipo de Savignani se agarraba a la anotación de Jackson, Díez y Gudmundsson para mantenerse en la pelea por el electrónico mediado el cuarto (52-48). Sin embargo, los castellanos no terminaban de encontrar su juego, lo que los gallegos aprovechaban para enlazar un 9-0 de parcial que estiraba su máxima renta a 16 puntos (66-50). No ofrecían su mejor rendimiento defensivo los visitantes, que pese a todo, devolvían un 0-8 de parcial para acortar la distancia al cierre del tercer periodo (67-58).

Las riendas del partido permanecían en manos de los lucenses, con un omnipresente Francis Alonso (82-67). Solicitaba tiempo muerto el banquillo visitante, que buscaba en las manos de Nzosa, Samuels y Gudmundsson un posible acercamiento en el electrónico (86-79), lo que frenaba esta vez el banquillo local. Los burgaleses no cesaban en su empeño de buscar la victoria en los últimos dos minutos del encuentro (86-83), pero dos triples de Dario Dreznjak volvían a ampliar la ventaja local (92-83). En los compases finales, fue Río Breogán quien supo cerrar el triunfo en su cancha (94-87).

El equipo burgalés arrancará la temporada de Liga Endesa acb frente al Bàsquet Girona, el sábado 4 de octubre, a las 19:00 horas, en el Coliseum.

