El San Pablo se desangra a tres minutos del final Los azulones fueron siempre por delante, con ventajas de hasta nueve puntos, pero un errático último cuarto condenó a los de Savignani

Julio César Rico Burgos Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:15

Morabanc supo jugar con la experiencia y con la calidad de Evans para llevarse un partido igualaddo en el que San Pablo no supo gestionar los últimos minutos del último cuarto y Andorra, más experto en estas lides acabó ganando sin demasiado mérito. Solo la experiencia le hizo competir mejor y ganar en el tramo final

Recoletas Salud San Pablo Gudmundsson (11), Jhivvan Jackson (9), Dani Díez (18), Meindl (10), Fisher (12) –inicial-, Rubio (3), Corbalán (2), De Sousa (7), Raúl Neto (5), Nzosa (2) y Jermaine Samuels (2). 86 - 93 Morabanc Andorra Rafa Luz (7), Best, Okoye (3), Pons (2) y Pustovyi (17) -cinco inicial- Chumi Ortega (2), Rubén Guerrero (3), Kuric (13), McKoy (11), Shannon Evans II (27) y Udeze (6). Árbitros Francisco Araña, Jorge Martínez y Yasmina Alcaraz. Descalificaron por cinco personales a De Sousa, del San Pablo.

Incidencias Partido de la séptima jornada de la fase regula de la Liga Endesa ACB, disputado en el Coliseum ante 9.028 espectadores.

El inicio de partido fue eléctrico, solo empañado por las dos faltas personales de Gudmundsson en menos de un minuto, ambas muy protestadas. Dos triples seguidos, uno del islandés y otro de Dani Díez encandilaron al Coliseum para poner una ventaja de cinco puntos 9-4 para los locales; una ventaja que fueron incrementando a lo largo de los diez minutos iniciales.

Andorra estaba a merced de los locales que alcanzaban los siete puntos de diferencia 15-8, a falta de cuatro para el final del primer cuarto; una diferencia que enjugó pronto Shannon Evans con un 2+1. Los dos equipos iban haciendo la goma en el marcador. Esa distancia la recuperó y amplió Recoletas hasta sumar una diferencia de ocho a favor 19-11 a 2.29 para el final del primer tiempo.

Corbalán puso nueve de puntos de diferencia, la máxima hasta entonces, cuando a los primeros diez minutos de juego le quedaban 1.14 para final; posteriormente dos imprecisiones de los azulones en defensa dejaban solo cinco puntos de margen que Rubio se encargaba de ampliar a ocho con final del cuarto.

Con solo 1.47 jugados del segundo parcial, la diferencia que había alcanzado San Pablo en el primer cuarto, quedo reducida a cero. A falta de 8.13 para el descanso, Andorra había logrado reducir siete puntos, 27-26, un partido que se le había puesto cuesta arriba en el primer cuarto. San Pablo se había cargado de personales -tres en menos de dos minutos- con un parcial de 2-9. Un tiempo muerto de Bruno Savignani sirvió para recomponer el equipo, frenar los errores en defensa y, sobre todo, volver a tener en cancha a la primera unidad.

Morabanc Andorra ejercía una buena defensa que impedía a San Pablo tirar con comodidad, ya desde fuera o con entradas en estático de sus pívots. Menos mal que también estaba funcionando la defensa local con buenas acciones de Dani y de Meindl. Eso hacía que el marcador se moviera en márgenes cortos.

En el ecuador del segundo cuarto, San Pablo seguía por delante. Pero otros dos errores, uno en ataque y otro en defensa, propiciaron un 2+1 del gigante ucraniano Pustovyi y el empate a 33 puntos. Una buena jugada de Gudmundsson hizo caer al ucraniano en su tercera falta, un alivio para los locales que sin embargo veían como el equipo del Principado apretaba el marcador.

Defendió bien Recoletas su ventaja hasta el último minuto del cuarto que Andorra empataba a 42 puntos de nuevo. El caso es que Recoletas se había aplicado en defensa, pero su talón de Aquiles era el aro visitante; ni desde fuera ni en la pintura, el equipo de Savignani estuvo acertado y eso tuvo su consecuencia en el marcador. Con 44-42 se llegó al descanso.

Intercambio de triples

Andorra, que sólo había conseguido encestar un triple en todo el partido, se destapó con dos seguidos nada más volver de los vestuarios; y como no podía ser de otra manera, San Pablo respondió con otros dos dejando la ventaja en su sitio. Cada vez que los del principado se acercaba o podían superar en el tanteador a su rival, San Pablo lo impedía e incluso era capaz de ampliar la diferencia como a falta de 5.21 que dos buenos ataques de los azulones acabaron con un triple de Dani Diez para sacar siete de diferencia 60-53.

El madrileño destapó su mejor versión tras varios partidos fuera de las canchas. Se echaba en falta el coraje y el juego eléctrico de Corbalán que solo había jugado tres minutos. Savignani le dio minutos en el tercer cuarto con la intención de romper el partido y ampliar la ventaja lo más posible. Pero Andorra tuvo el acierto de encestar dos triples seguidos a lo que se unió dos pérdidas de balón en ataque del San Pablo. Y los del Principado tuvieron la ocasión de empatar por dos veces; pero no llegó a hacerlo y Neto acertó desde 6,75 para volver a poner cinco de diferencia para los azulones.

Con la unidad B de San Pablo en cancha, Andorra buscó hacer daño en la pintura y desde la línea de tres. Y con ello llegó a empatar a 68 el partido cuando agonizaba el tercer parcial. Neto, a falta de 4 segundos sacó la personal de Mckoy y los dos tiros desde la bombilla para colocar el 70-68 y todo por decidir en el último cuarto.

Diez minutos definitivos

Con el inicio del último cuarto, Andorra se puso por delante 70-71, la primera vez sin contar el minuto inicial. A falta de siete para el final, Jackson se destapó con dos sensacionales jugadas, lástima que en la segunda penetración le hicieran falta y solo convirtiera uno de los dos lanzamientos libres.

Se reivindicó en la jugada de ataque de Andorra en la que capturó un rebote que en el posterior ataque local, Dani hizo un gran triple que devolvió los seis de ventaja para los azulones 79-73.

La conexión Neto Fischer funcionó con dos puntos geniales del americano para dejar a falta de 5.41 un 81-73 con un parcial de 11-5 a favor de los locales, más centrados que los jugadores del Principado. Un tiempo muerto de Joan Plaza permitió al Andorra acercarse a dos puntos tras un tres de Evans8 4-82 cuando restaban 3.14 para el final. Una técnica pitada por los colegiados permitió dos puntos y el empate del ucraniano Pustovyi y un triple más de Evans descompuso al San Pablo y Andorra se marchó cinco puntos 84-89, con 2.15 aún por jugar.

En los minutos finales, San Pablo no supo jugar y acabó con una derrota por no saber gestionar el resultado en el último cuarto. un 86-93 que no fue justo, pero la falta de experiencia en los minutos finales acabó castigando a los locales.

