El San Pablo despierta a tiempo y firma una nueva victoria en pretemporada El cuadro burgalés se impone al Casademont Zaragoza tras reaccionar en la segunda parte del penúltimo amistoso antes de empezar la competición

El San Pablo Burgos selló con una nueva victoria de pretemporada el amistoso frente a Casademont Zaragoza de la matinal del domingo en el Coliseum. El equipo aragonés realizó una buena primera mitad, a la que el conjunto castellano logró sobreponerse con una mejora del trabajo colectivo desde la defensa y un aumento del acierto exterior. Los de Bruno Savignani terminaron con siete jugadores en dobles dígitos de valoración, en una prueba positiva de cara a la próxima temporada de Liga Endesa acb, en la que Silvio De Sousa estrenó presencia en el Coliseum y Raul Neto debutó con la elástica burgalesa.

San Pablo Burgos Jon Axel Gudmundsson (6), Jhivvan Jackson (14), Leo Meindl (11), Jermaine Samuels Jr (19) y Luke Fischer (11) –cinco inicial– Juan Rubio (3), Gonzalo Corbalán (15), Dani Díez (7), Yannick Nzosa (4), Raul Neto (2), Silvio De Sousa (7), Joaquín Taboada (-), Ramiro Rodríguez (-). 99 - 90 Casademont Zaragoza Trae Bell-Haynes (18), DJ Stephens (4), Erik Stevenson (12), Devin Robinson (18) y Bojan Dubljevic (6) –cinco inicial– Marco Spissu (4), Santi Yusta (13), Lucas Langarita (-), Miguel González (3), Sadik Emir Kabaca (7), Joaquín Rodríguez (5), Limamu Faye (-). Terminó eliminado por cinco faltas personales Santi Yusta. Cuartos: 25-27; 18-25; 27-19; 29-19.

Árbitros: Rafael Serrano, Raúl Zamorano y Fabio Fernández.

Incidencias: Partido de pretemporada disputado en el Coliseum ante 2348 espectadores. Se guardó un minuto de silencio antes del encuentro por el fallecimiento de Tomás Barrera, padre del excapitán del San Pablo Burgos, Álex Barrera.

Casademont Zaragoza ponía las primeras rentas del encuentro a su favor (2-7), antes de que el San Pablo Burgos, en el esfuerzo colectivo diera la vuelta al signo del duelo (10-9). Silvio De Sousa estrenaba presencia en el Coliseum, en un tramo igualado de partido (17-16). Los zaragozanos firmaban un 0-5 de parcial que volvía a darles ventaja (17-21), en unos minutos en que debutaba con el equipo Raul Neto. En el intercambio de canastas, eran los zaragozanos quienes se llevaban el parcial del primer cuarto (25-27).

Un 0-6 aragonés estiraba la ventaja visitante hasta los ocho puntos (25-33), que trataba de contrarrestar los puntos de Dani Díez (30-35). La aportación de Erik Stevenson, que firmaba en solitario un 0-10 de parcial, establecía la renta zaragozana en 15 puntos mediado el cuarto (30-45).

Casademont Zaragoza seguía teniendo el control del partido, en el que ampliaban su máxima hasta los 17 puntos (34-51). Los puntos de Juan Rubio y de Jermaine Samuels Jr le servían al San Pablo Burgos para ajustar la distancia al descanso (43-52).

La mejora en el acierto exterior sustentaba el progreso de los de Savignani en el retorno a la cancha. Un 8-2 de salida ajustaba el duelo y obligaba al tiempo muerto visitante (51-54). Los zaragozanos volvían a estirar la diferencia (62-69), pero los burgaleses trabajaban bien a nivel colectivo desde la defensa, en un amistoso que alcanzaba con la mínima distancia el cierre del tercer cuarto (70-71).

El equipo castellano continuaba creciendo en el periodo definitivo, en el que ampliaba su ventaja hasta los ocho puntos (79-71). Los de Savignani encontraban un buen juego en cancha que hacía disfrutar a la grada del Coliseum y que establecía 12 puntos de renta mediado el tiempo (87-75).

Trae Bell-Haynes mantenía a Casademont Zaragoza en el intercambio de golpes (92-85), pero el San Pablo Burgos mostraba solidez y terminaba por quedarse con la victoria en el Coliseum (99-90).

El equipo burgalés disputará el último partido de pretemporada ante el Río Breogán, el domingo 28 de septiembre, a las 12:30 horas, en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo.

