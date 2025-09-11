El San Pablo se mide al Baskonia en un amistoso El encuentro será el viernes 12 de septiembre a las 19:30 horas en el Coliseum

Avanza la cuarta semana de pretemporada del San Pablo Burgos, que recibirá a Baskonia, este viernes, a partir de las 19:30 horas, en un nuevo encuentro amistoso en la pista del Coliseum. El grupo que dirige Bruno Savignani competirá mañana por primera vez frente a uno de los rivales que le esperan en la temporada 2025/26 de Liga Endesa ACB.

La victoria del miércoles frente al Flamengo brasileño dejó buenas sensa ciones en las filas burgalesas, gracias a un partido donde brilló la aportación coral, a la que se van sumando efectivos del primer equipo con el paso de los días, como fue el caso de Jón Axel Gudmundsson y de Leo Meindl en el compromiso de ayer.

A la conclusión del encuentro, Savignani habló con los medios de comunicación de los jugadores que no disputaron el duelo: Raul Neto, del que explicó que está siguiendo un plan específico en la pretemporada y que no va a comparecer en los compromisos de esta semana; Silvio De Sousa, que paulatinamente irá entrando en el trabajo grupal de los entrenamientos; y Pablo Almazán, que sintió unas molestias en el calentamiento y al que prefirieron reservar por precaución.

Sin mucho tiempo de descanso, los castellanos regresan al trabajo con una sesión vespertina este jueves, en la que continuarán avanzando en su preparación para el curso que viene. Al finalizar el entrenamiento, el cuerpo técnico compondrá el roster que pa rticipará en el amistoso del viernes.

El nuevo Baskonia de Paolo Galbiati

Baskonia visitará de nuevo el Coliseum, donde abrirá sus compromisos de pretemporada en una nueva etapa para los vitorianos, que han incorporado al entrenador italiano Paolo Galbiati para dirigir al equipo en una e xigente temporada de ACB y Euroliga.

En la plantilla baskonista, permanecen jugadores como Markus Howard , Khalifa Diop o el conocido por la afición burgalesa y ahora capitán d e los alaveses, Tadas Sedekerskis, y han sumado a nuevas piezas como Matteo Spagnolo , Rafa Villar o Mamadi Diakate.

Con todos los alicientes para disfrutar de un atractivo amistoso , la afición burgalesa volverá a ejercer como local en el encuentro que comp artirán el San Pablo Burgos y Baskonia, este viernes, desde las 19:30 horas, en el Coliseum.