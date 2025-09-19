El San Pablo triunfa en el quinto compromiso de pretemporada Los de Burgos se impusieron al Covirán Granada en un encuentro que se disputó a puerta cerrada en Fuenlabrada

BURGOSconecta Burgos Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:54 | Actualizado 11:38h. Comenta Compartir

El San Pablo Burgos saldó con un nuevo triunfo su quinta prueba de la pretemporada, que tuvo nivel acb frente a Coviran Granada, al que venció en Fuenlabrada en un amistoso a puerta cerrada, por 80-95.

Covirár Granada Jonathan Rousselle, Micah Speight, Edu Durán, Jovan Kljajic, Matt Thomas, Hankins. Terminaron eliminados por cinco faltas personales Babatunde Olumuyiwa y Matt Thomas. 80 - 95 San Pablo Burgos Jón Axel Gudmundsson, Jhivvan Jackson, Leo Meindl, Jermaine Samuels Jr y Luke Fischer –cinco inicial– Juan Rubio, Gonzalo Corbalán, Dani Díez, Pablo Almazán, Yannick Nzosa, Joaquín Taboada, Ramiro Rodríguez. Terminó eliminado por cinco faltas personales Leo Meindl. Cuartos: 18-17; 20-28; 22-22; 20-28

Árbitros: Martín Caballero, Raúl Zamorano y Carlos Merino.

Incidencias: Partido de pretemporada disputado en el Pabellón Fernando Martín (Fuenlabrada), a puerta cerrada.

El equipo dirigido por Bruno Savignani supo imponerse a la igualdad inicial para ganar sus ventajas en cada cuarto y terminó por resolver una buena victoria lejos del Coliseum. Entre las notas positivas, pudo disputar sus primeros minutos el pívot Silvio De Sousa, en un cuadro castellano en el que no jugaron Raul Neto, ni Pablo Almazán, y al que ayudaron los jugadores del U22, Joaquín Taboada y Ramiro Rodríguez.

La igualdad marcaba el arranque del amistoso en Fuenlabrada, con un Coviran Granada que tomaba la delantera en el marcador (14-10) y un San Pablo Burgos que buscaba acortar las diferencias para dejarlas en la mínima al cierre del primer cuarto (18-17).

Los de Savignani subían la intensidad en el nuevo periodo, lo que les llevaba a voltear el signo del choque mediado el cuarto (29-30). El buen rendimiento exterior de los castellanos iba abriendo la distancia con los andaluces y les permitía liderar el encuentro por siete puntos al descanso (38-45).

Tras el paso por vestuarios, el cuadro nazarí intentaba aproximarse en el electrónico frente a un conjunto burgalés que mantenía las riendas del partido (49-52). Los visitantes aprovechaban sus opciones para estirar nuevamente su renta, que regresaba a siete en la conclusión del tercer cuarto (60-67).

El conjunto de Ramón Díaz iniciaba el periodo definitivo sumando un 6-0 de parcial, que frenaban los burgaleses (66-69). Aumentando su rendimiento en la pista, los visitantes subían a diez puntos su ventaja en el electrónico (68-78). Avanzaba el amistoso en Fuenlabrada con un cuadro castellano que lideraba por 19 puntos a falta de dos minutos (71-90) y que no soltó las riendas del amistoso hasta el final. El San Pablo Burgos se llevó la victoria en su quinto amistoso de la pretemporada (80-95).

El equipo burgalés disputará su próximo partido de pretemporada ante el Casademont Zaragoza, el domingo 21 de septiembre, a las 12:30 horas, en el Coliseum.

Temas

Baloncesto

Pretemporada