Seis jugadores del San Pablo Burgos, en la ventana FIBA de noviembre Dani Díez, Jón Axel Guðmundsson, Gonzalo Corbalán, Leo Meindl, Jhivvan Jackson y Joaquín Taboada disputarán en Europa o en América la primera ronda de clasificación para la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027

BURGOSconecta Burgos Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:06 Comenta Compartir

El Recoletas Salud San Pablo Burgos aportará cinco jugadores y el Burgos Grupo de Santiago U22 llevará un jugador a esta ventana FIBA de noviembre, en la que las selecciones nacionales iniciarán desde sus continentes el camino de clasificación para la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.

Los burgaleses tendrán representación en Europa, con Dani Díez (España) y Jón Axel Guðmundsson (Islandia), y en América, con Gonzalo Corbalán (Argentina), Leo Meindl (Brasil), Jhivvan Jackson (Panamá) y Joaquín Taboada (Uruguay).

Dos selecciones europeas contarán con presencia de jugadores del Recoletas Salud San Pablo Burgos en esta ventana internacional. Dani Díez competirá junto a España en el Grupo A de la clasificación desde Europa, con dos partidos para el combinado que dirige Chus Mateo: frente a Dinamarca, el jueves 27 de noviembre, a las 18:30 horas, en Farum (Dinamarca); y ante Georgia, el domingo 30 de noviembre, desde las 19:45 horas, en el Pabellón Santiago Martín de Tenerife.

Por su parte, Jón Axel Guðmundsson defenderá a Islandia en el Grupo D. El base tendrá igualmente dos compromisos: frente a Italia, el jueves 27 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, en Tortona (Italia); y ante Gran Bretaña, el domingo 30 de noviembre, a las 17:45 horas, en Reykjavik (Islandia).

Por otra parte, tres combinados americanos tendrán representación del Recoletas Salud San Pablo Burgos y uno del Burgos Grupo de Santiago U22 en este mes de noviembre. Gonzalo Corbalán afrontará con Argentina dos partidos ante Cuba: el jueves 27 de noviembre, a las 18:10 horas (viernes 28 de noviembre – 0:10 hora española), en La Habana (Cuba); y el lunes 1 de diciembre, desde las 19:00 horas (23:00 hora española), en Buenos Aires (Argentina).

Leo Meindl jugará con Brasil dos encuentros frente a Chile: el jueves 27 de noviembre, a las 20:10 horas (viernes 28 de noviembre – 0:10 hora española), en Valdivia (Chile); y el domingo 30 de noviembre, desde las 19:10 horas (23:10 hora española), en São Paulo (Brasil).

Por último, Jhivvan Jackson disputará junto a Panamá estos partidos internacionales, en los que se verá en la pista con Joaquín Taboada, jugador del equipo U22 Burgos Grupo de Santiago, que ha sido convocado por Uruguay para esta ventana FIBA.

Los jugadores compartirán dos compromisos: el jueves 27 de noviembre, desde las 20:40 horas (viernes 28 de noviembre – 2:40 hora española), en Ciudad de Panamá; y el domingo 30 de noviembre, a las 21:40 horas (lunes 1 de diciembre – 1:40 hora española, en Montevideo.