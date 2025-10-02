BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Sergi García refuerza la plantilla del San Pablo Burgos de forma temporal

El base mallorquín formará parte del conjunto burgalés durante los meses de octubre y noviembre

Burgos

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:15

Sergi García Calvo (17/02/1997, Palma de Mallorca) reforzará la plantilla del Recoletas Salud San Pablo Burgos con un contrato temporal que se extenderá durante dos meses, en octubre y noviembre. De esta manera, el base de 1,93m defenderá la elástica burgalesa en el retorno del equipo del Coliseum a la Liga Endesa acb.

El jugador cuenta con una trayectoria de más de una década y de 237 partidos disputados en la máxima categoría del baloncesto español, donde se estrenó en la temporada 2013/14, junto al CAI Zaragoza, club en el que permanecería hasta el curso 2017/18. En la Liga Endesa, el balear ha formado parte de Valencia Basket, BAXI Manresa, Kirolbet Baskonia, MoraBanc Andorra, Gran Canaria, Río Breogán y Coviran Granada, donde militó en el pasado curso 2024/25. Además, cuenta con experiencia internacional: en la temporada 2019/20, formó parte de la plantilla del Rasta Vechta alemán.

Durante esta pretemporada 2025/26, Sergi García ha formado parte de las convocatorias y de los entrenamientos del Real Madrid, junto al que ha mantenido su ritmo competitivo a las órdenes de Sergio Scariolo.

Entre los lazos previos con el San Pablo Burgos, el mallorquín es hermano de Marc García, jugador que vistió la camiseta del Nissan Grupo de Santiago en la campaña 2019/20 y que formó parte de la concentración burgalesa que participó en la Fase Final de la acb en junio de 2020 en Valencia.

