Un triunfo coral, ilusionante y de pretemporada para el San Pablo El San Pablo Burgos se impone al Flamengo en su segundo compromiso amistoso del verano

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:18

El San Pablo Burgos estrenó de la mejor manera su semana de pretemporada en el Coliseum. El equipo de Bruno Savignani se impuso al Flamengo en un encuentro coral, en el que hasta seis jugadores finalizaron en dobles dígitos de valoración: Jermaine Samuels Jr, Jón Axel Gudmundsson, Dani Díez, Leo Meindl, Luke Fischer y Jhivvan Jackson. Los castellanos firmaron una sólida victoria en su segundo compromiso de preparación para el nuevo curso.

San Pablo Burgos Jón Axel Gudmundsson (6), Jhivvan Jackson (24), Juan Rubio (3), Jermaine Samuels Jr (18) y Luke Fischer (16) –cinco inicial– Gonzalo Corbalán (6), Dani Díez (14), Leo Meindl (9), Pablo Almazán (-), Yannick Nzosa (10), Joaquín Taboada (-), Amadou Traore (-). Terminó eliminado por cinco faltas personales Juan Rubio. 106 - 86 Flamengo Gui Deodato (5), Marketih Cummings (8), Wesley Castro (6), Shaq Johnson (11) y Alexey Borges (6) –cinco inicial– Dee Bost (10), Alex Negrete (14), Daniel Onwenu (4), Jhonatan Luz (3), Kayo Gonçalves (15), Eric Buckner (4), Guilherme Hubner (-). Terminó eliminado por cinco faltas personales Marketih Cummings. Cuartos 26-21; 30-21; 29-23; 21-21

Árbitros Sergio Manuel, Esperanza Mendoza y David Sánchez Benito.

Incidencias Partido de pretemporada disputado en el Coliseum.

Comandaban el equipo Jón Axel Gudmundsson y Luke Fischer para poner las primeras ventajas del amistoso en manos de los burgaleses (11-8). Las rotaciones en cancha daban entrada a Dani Díez, que aportaba en la anotación (16-11), hacían que debutara Leo Meindl y que ingresara en cancha Yannick Nzosa, que subía la máxima local a siete puntos (18-11). El Flamengo buscaba sus opciones de acortar diferencias (18-16), pero los castellanos se mantenían sólidos para sellar el primer cuarto por delante (26-21).

Los brasileños abrían con un 0-7 de parcial el nuevo periodo (26-28), pero los burgaleses aunaban fuerzas para volver a tomar las riendas (33-28). El equipo de Savignani subía su intensidad en la cancha y firmaba un parcial de 10-0 que obligaba al tiempo muerto visitante (43-30). Se divertía en la cancha el conjunto local, con un Jhivvan Jackson desatado en el triple, que establecía una nueva máxima de 20 puntos (56-36). El descanso llegaba al Coliseum con el San Pablo Burgos dominando el duelo (56-42).

Tras el paso por vestuarios, el intercambio de puntos mantenía controlada la distancia de los locales mediado el tercer periodo (66-52). La positiva incidencia en el partido de Nzosa y de Jackson hacía que los burgaleses volvieran a agrandar su ventaja, que volvía a los 20 puntos en el cierre del cuarto (85-65).

El equipo de Savignani se mostraba firme en su juego y, apoyado en los puntos de Fischer y de Jermaine Samuels Jr, conservaba su delantera en el electrónico (99-73). Los burgaleses superaban la barrera de los cien puntos y continuaban mostrando una buena versión que les permitía firmar una ilusionante victoria de pretemporada (106-86).

El equipo burgalés disputará su próximo partido de pretemporada ante Baskonia, el viernes 12 de septiembre, a las 19:30 horas, en el Coliseum.

