228 personas murieron en julio y agosto en las carreteras, 15 menos que el verano pasado Se rompe la racha mortal de motoristas: por primera vez en diez años se reduce el número de fallecidos en moto, según el balance provisional de la Operación Verano de la DGT

José Antonio Guerrero Madrid Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:43

Un total de 228 personas han muerto en las carreteras españolas durante los meses de julio y agosto, 15 fallecidos menos (un -6%), respecto al verano del año pasado, según recoge el balance provisional de la Operación Verano 2025 de la DGT que ha presentado este miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un acto celebrado en la sede de este organismo, en el que ha estado acompañado por el director general de Tráfico, Pere Navarro. El informe señala que en un contexto de mayor movilidad (un 2,77% más) con un récord de más de cien millones de desplazamientos, la reducción de la siniestralidad vial ha sido generalizada, con independencia del tipo de vía o del medio de desplazamiento.

El balance refleja que la siniestralidad de los motoristas se estabiliza después de una década de tendencia alcista (72 fallecidos, cuatro menos que en el verano de 2024), pero sube ligeramente el porcentaje de fallecidos en turismo o furgoneta que no utilizaban cinturón de seguridad (un 27% frente al 25,7% del año pasado). Además, durante cuatro días de este verano no ha muerto ninguna persona en siniestros de tráfico en carretera, frente a lo ocurrido el pasado, en el que no hubo un solo día sin víctimas mortales. La salida de vía continúa siendo la primera causa de los siniestros mortales, seguida de las colisiones frontales. Los accidentes dejaron, además, 949 heridos, 22 menos que en el mismo periodo del año anterior.

«La reducción de la mortalidad vial en un periodo en el que se registra un récord absoluto de viajes por carretera es un dato esperanzador", ha señalado Grande-Marlaska, aunque ha matizado que »que en materia de seguridad vial nunca nos permitimos bajar la guardia: durante los dos pasados meses, 3,7 personas perdieron de media la vida cada día en nuestras carreteras, razón más que suficiente para que mantengamos todas las precauciones y sigamos trabajando en políticas que nos permitan consolidar estas tendencias a la baja de la mortalidad vial«.

Menos motoristas fallecidos

La siniestralidad vial durante el verano de 2025 ha mostrado una evolución favorable en comparación con el de 2024. En total, se han registrado 228 víctimas mortales, quince menos, lo que supone una reducción del 6% respecto al año anterior. Esta disminución se explica, sobre todo, por el descenso significativo en agosto, que en 2024 fue especialmente 'negro' con 133 fallecidos, frente a los 114 de este año.

El día con más fallecidos se registró el domingo 6 de julio con once fallecidos; por el contrario, durante cuatro días de este verano no ha fallecido ninguna persona en siniestros de tráfico en carretera. Tres de esos días fueron en el mes de julio (lunes 14, miércoles 16 y lunes 28) y uno en agosto (lunes 25). En la serie histórica tener al menos cuatro días con cero fallecidos solo ha ocurrido en cinco ocasiones.

Destaca también que en uno de los siniestros registrados este verano en Sisante (Cuenca) fallecieron 5 personas, un hecho que no sucedía desde el verano de 2014.

En autopistas y autovías se registraron 55 fallecidos, nueve menos que en el mismo periodo de 2024, mientras que en carreteras convencionales, donde suceden el mayor número de siniestros mortales, fallecieron 173 personas, seis menos que el año anterior. La estadística, en este sentido, se mantiene con la mayor parte de los siniestros mortales (70%) en vías convencionales y el 30% en las rápidas.

También descienden las víctimas entre los usuarios vulnerables (motoristas, ciclistas y peatones), que sumaron 101 fallecidos frente a los 117 del verano pasado. Entre ellos, perdieron la vida 20 peatones (cuatro menos), nueve ciclistas (siete menos) y 72 motoristas (cuatro menos). De este modo se estabiliza la tendencia general de la siniestralidad de los motoristas en verano. Desde 2014 habían ido en aumento en los meses estivales hasta alcanzar en 2024 los 76 fallecidos. En 2025, la cifra se mantiene estable con 72, cuatro menos. "Los motoristas nos siguen preocupando mucho porque se ha roto la tendencia al alza, pero son más de uno diario y porque suponen el 15% del parque, pero el 27% de los fallecidos", indicó Marlaska. Dos de los motoristas fallecidos no hacían uso reglamentario del casco.

Respecto a los 20 peatones fallecidos (uno de cada diez fallecidos en siniestros de tráfico estivales era peatón), 11 lo fueron en siniestros que se produjeron en carretera convencional y 9 ocurrieron en autopistas y autovías, donde el acceso peatonal está restringido salvo casos excepcionales. La visibilidad vuelve a aparecer como un factor determinante: 9 peatones murieron durante la noche o en condiciones de baja luz (crepúsculo) y, de ellos, 7 no llevaban prendas reflectantes.

Un 27% sin cinturón de seguridad

Además 29 de 107 víctimas mortales que se desplazaban en turismo o furgoneta no hacían uso del cinturón de seguridad (27,1%), frente a los 27 de 105 en 2024 (25,7%), un incremento de punto y medio. Como suele hacer en balances de años anteriores en los que este porcentaje nunca baja del 25%, Marlaska reiteró, que "es difícil de entender porque podrían haber salvado la vida de haber llevado el dispositivo". A este respecto, Pere Navarro agregó que "llegará un momento en que solo morirán los que no lleven el cinturón de seguridad".

En función de la edad, el balance de la DGT refleja que la mortalidad se reduce en todas las franjas excepto entre los 25 a 34 años, donde los fallecidos aumentaron hasta los 38, nueve más respecto a 2024.

En cuanto a la localización del siniestro, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de personas fallecidas (47, el 21 por ciento del total), seguida de Castilla y León con 32 víctimas mortales (14 por ciento). Las mayores variaciones respecto a 2024 se han producido en la Comunidad Valencia y Murcia con 14 y 9 fallecidos menos respectivamente.

Incendios

Durante la presentación de los datos sobre la siniestralidad veraniega, el ministro del Interior ha recordado que los incendios forestales que han afectado a varias zonas del país han sido los protagonistas del verano, lo que ha condicionado el tráfico y las actuaciones de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de la DGT porque obligó a realizar ajustes para dar respuesta a la urgencia que representaron los incendios forestales.

Entre los servicios realizados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil destacan 298 controles de acceso a las áreas afectadas por los incendios forestales, 56 en vías principales y 242 en carreteras convencionales, con despliegues en los puntos clave para limitar el paso solo a vehículos de emergencia, así como 184 cortes de carretera y la activación de los dispositivos de itinerarios alternativos -si procedía y eran seguros- para facilitar la circulación y evitar las zonas afectadas. Además, los agentes han proporcionado escolta a doce contingentes europeos que han colaborado en la extinción y apoyo a las tareas de emergencia.

En todo este despliegue han participado 3.214 efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de los sectores de Galicia, Castilla y León y Extremadura, que han sido apoyados por efectivos de los destacamentos de las provincias colindantes para realizar un total de 2.170 servicios. Marlaska aprovechó para felicitar por esa labor a todos los agentes.